МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Роскачество поддержит инициативу по увеличению остаточных сроков годности продуктов, если она не скажется на их качестве и будет установлена не в ущерб потребителям, рассказал глава организации Максим Протасов в интервью РИА Новости. Названы товары, которые точно подешевеют к Новому году

В середине октября газета "Коммерсант" сообщала о том, что ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" предлагает вице-премьеру — министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову рекомендовать федеральным ритейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50%.

"Если сроки годности (для приемки товаров – ред.) будут установлены не в ущерб потребителям, например, для товаров со сроком годности более года – 40-45%, то Роскачество такую инициативу поддержит", — заявил он.

По словам Протасова, главное, чтобы продукция, которую приобретает потребитель, не была испорчена, и он не нес никаких рисков. Торговые сети готовят сюрпризы на Новый год

"В то же время, не должно быть и перегибов. Средний срок оборачиваемости продукта с длинными сроками годности, как нам докладывают ритейлеры, порядка 50 дней. Тем не менее, сегодня ограничение в большинстве договоров между ритейлерами и поставщиками стоит в 60-80% остаточного срока годности. То есть товар, до конца срока годности которого осталось еще два года, снимается с полки и утилизируется", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в пятницу в 10.00 мск.