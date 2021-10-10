МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. В ближайшие недели стоимость биткоина в большей степени будет определяться информационным полем вокруг регулирования цифровых активов в США, считает директор сервиса по обмену криптовалют Alfacash Никита Сошников.

Именно в сторону США обращено внимание участников крипторынка после полного запрета криптовалют в Китае. Американское правительство дает четко понять, что в будущем США могут ужесточить контроль за криптовалютными транзакциями, передает его слова РБК.

"Если никаких громких заявлений на следующей неделе не будет, то курс биткоина продолжит колебаться в районе 50-57 тысяч долларов", — прогнозирует эксперт.

При этом значительный рост биткоина с начала октября никак не повлиял на альткоины, отмечает Сошников. По его мнению, для того, чтобы альткоины начали расти, биткоин должен прибавить еще 20-30%. Эксперты назвали справедливую стоимость биткоина

"Сильного бычьего роста мы пока не видим, мы видим локальные всплески", — пояснил эксперт.

В ходе торгов 6 октября стоимость биткоина поднималась до 55,5 тысяч долларов, следует из данных крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance.

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