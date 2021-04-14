МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российские банки в скором времени могут начать увеличивать ставки по уже выданной ипотеке. Об этом напоминает преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ), консультант по финансовой грамотности Мария Абрамовская в интервью агентству Regnum. Проценты по кредиткам упали до минимума с 2018 года

Такая возможность, чаще всего, предусмотрена кредитным договором.

Она пояснила, что ипотека в России в настоящее время действительно дешевая, однако цены на недвижимости слишком высоки.

"При такой стоимости даже с учетом низкой ставки ежемесячный платеж слишком высокий. Причем важно помнить, что банк — не благотворительная организация. Это бизнес. Как только Центробанк поднимет ключевую ставку, банк-кредитор может последовать его примеру" — предупреждает эксперт.

Абрамовская добавляет, что большинство ипотечных договоров включают пункт, который позволяет кредитным организациям в одностороннем порядке увеличивать процент в случае роста ключевой ставки ЦБ.

В то же время необходимо обязательно уведомить заемщика, взявшего кредит, об изменении условий ипотеки.

В этом случае ежемесячный платеж может существенно вырасти. "И это будет уже проблема только заемщика»" — отметила консультант.

По ее мнению, цены на жилье в России вряд ли в ближайшем будущем снизятся, и покупать квартиру лучше сейчас, если "назрел жилищный вопрос".

Если же россияне хотят инвестировать, то стоит еще раз взвесить все плюсы и минусы перед покупкой квартиры.

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