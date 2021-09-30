МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Земельный участок может быть принудительно изъят у собственника по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ. При этом сам перечень оснований является закрытым, рассказал агентству "Прайм" доцент СПбГУ, партнер юридической фирмы "Стрембелев и партнеры" Сергей Стрембелев. Россияне бросились скупать земельные участки

"По общему правилу, изъятие в целях размещения объектов федерального, регионального и местного значения возможно, если эти объекты предусмотрены в генеральном плане и проекте планировки территории", — уточняет он.

При этом занятие органами власти частного земельного участка до завершения процедуры изъятия и до выплаты возмещения частному собственнику неправомерно.

По словам юриста, возмещение за изымаемый участок выплачивается в денежной форме. При наличии обоюдного согласия властей и частного собственника вместо денежного возмещения может предоставляться альтернативный земельный участок, стоимость которого не может быть выше стоимости изымаемого участка.

"Возмещение выплачивается за сам земельный участок по его рыночной стоимости и за все законно созданные объекты недвижимости, расположенные на нем. Рыночную стоимость изымаемого участка и участка, предоставляемого взамен, определяет независимый оценщик, а в случае спора — суд", — заключил эксперт.

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