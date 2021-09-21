МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Сфера онлайн-обучения активно развивается, появляются новые курсы практически по любому направлению. Для выбора подходящего онлайн-курса нужно хорошо взвесить все критерии, чтобы получить максимальную отдачу от обучения. Прежде всего стоит внимательно изучить программу курса, рассказывает агентству "Прайм" преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, специалист по международному образованию Равиль Асмятуллин. Россиян предупредили, кому стоит заклеить камеру на смартфоне

По его словам, не нужно ориентироваться только на название — оно может быть красиво и привлекательно сформулировано, но это еще не значит, что содержание курса соответствует вашим запросам.

"Изучив программу курса, можно убедиться, что его темы для вас на самом деле актуальны. Таким образом, завершив курс, вы действительно обогатитесь новыми навыками и знаниями", — говорит эксперт.

Установите для себя, сколько времени в день или неделю вы готовы учиться. Если вы заняты 24/7, нет смысла записываться на объёмный курс. Вполне реально найти похожий курс, но требующий меньшего затрат времени. На большинстве платформ онлайн-обучения к каждому курсу указывается, сколько времени понадобится для его прохождения.

Также стоит обратить внимание на график обучения. Если у вас ненормированная рабочая неделя, то будет сложно проходить курс, требующий онлайн-присутствия, в режиме реального времени. В таком случае стоит предпочесть курсы со свободным посещением (Self Paced), которые позволяют изучать материалы и выполнять задания в своем темпе. Граждан научили, как защититься от слежки по фото

По словам специалиста, не всегда "длительный курс является показателем его качества: ориентируйтесь на соотношение содержания и времени".

В зависимости от ваших целей, проверьте, что является результатом обучения. Если вы осваиваете новый навык для саморазвития, то достаточно сертификата участника или же даже просто пройти онлайн-курс без получения документа.

"Однако если вы хотите использовать результаты обучения для личного профессионального продвижения (указать в резюме, плановое повышение квалификации и т.п.), лучше выбрать курс с возможностью получения сертификата о завершении обучения", — советует Асмятуллин.

Нужно изучить также информацию об авторах курса. На крупных образовательных платформах имеются критерии, которым каждый курс должен соответствовать. Курс, созданный ведущим вузом или известной частной образовательной организацией, может быть дополнительным показателем качества.

"Наконец, последний совет — почитайте отзывы на курс. Участники часто оставляют отзывы о достоинствах и недостатках курсов, можно найти полезную информацию, не указанную в описании курса", — заключает эксперт.

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