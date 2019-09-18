МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть находятся под пристальным вниманием как экспертов-экономистов и инвесторов, так и обывателей. Это связано с тем, что данный показатель определяет в российской экономике очень и очень многое: от курса рубля до инфляции и поступления доходов в бюджет. Интерес к нему подстегнули события последних дней, когда на фоне атак в Саудовской Аравии на нефтяные объекты стоимость нефти подскочила за день на 15%, а затем постепенно начала откатываться назад.

Какие факторы определяют колебания столь важного показателя? Начнем с того, что вспомним, почему нефть называют "черным золотом". Как и драгоценный металл, она обладает большой ценностью, поскольку является пока незаменимым источником энергии. Стоит вспомнить "нефтяную лихорадку", охватывавшую общество в разные периоды времени – как и в случае с лихорадкой "золотой", находились удачливые дельцы, делавшие на нефти многомиллионные состояния. Один из известных примеров – Джон Рокфеллер, в конце XIX века именно на нефти заложивший основу своей финансовой империи.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

А поскольку нефть — один из важнейших товаров мирового спроса, то она подчиняется законам рынка, прежде всего, закону спроса и предложения. Когда спрос равен предложению, цены колеблются в небольшом диапазоне, когда спрос выше – цены растут, когда он ниже предложения, то, соответственно, падают. Чем больше разница между спросом и предложением, тем сильнее котировки нефти будут расти или падать.

Теперь рассмотрим тех, кто влияет на спрос и предложение. У этой медали две стороны – производители нефти, к которым относятся Саудовская Аравия с прочими странами ОПЕК, Россия, Канада и США, и потребители во главе с теми же США, странами Европы и Азии. Первые могут влиять на объем добычи в зависимости от спроса и себестоимости, вторые – на спрос, покупая больше или меньше в зависимости от развития производства, экономики, наличия запасов и внедрения энергосберегающих технологий.

Все это более или менее предсказуемые факторы – например, зная о "торговой войне" между США и Китаем, можно предположить, что она вызовет замедление мировой экономики и, как следствие, снижение спроса на энергоносители.

Но есть обстоятельства, предсказать которые невозможно. К ним относятся природные и техногенные форс-мажоры, например, ураганы, стихийные бедствия, смены политических режимов, атаки террористов и т.п. Они всегда повышают цены на нефть, поскольку грозят уменьшением добычи и предложения. Именно это произошло в Саудовской Аравии после атаки – страна объявила о двукратном сокращении добычи, что подстегнуло цены, а затем, когда стало ясно, что прежний уровень быстро восстановится, стоимость барреля поползла вниз.

Впрочем, полностью непредсказуемыми геополитические факторы назвать все же нельзя. Давно известно, что Ближний Восток является одним из нестабильных регионов планеты, а шансы на перевороты в нефтедобывающих странах Африки велики с момента освобождения "черного континента" от колонизаторов. Премия за риск до определенной степени уже заложена в цены на нефть, но в случае прихода "черного лебедя" всегда актуализируется.

То же касается санкций – если США, которые их обычно вводят, находятся в напряженных отношениях с какой-либо страной, тем более, определенные ограничения уже наложены, инвесторы предполагают их дальнейшее ужесточение. Скачок цен в этом случае все равно будет, но его величина зависит от степени ужесточения.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

Падение цен на нефть обычно более ожидаемо – министерства и ведомства, отвечающие за энергетику, традиционно делают прогнозы по запасам и спросу, что позволяет обрисовать тренд на ближайшие месяцы и годы.

Однако неожиданности возможны всегда. В современной истории было четыре крупнейших обвала рынка нефти. Первый – в 1985-1986 годах. Его вызвало повышение цен в результате нефтяного эмбарго 1973 года и исламской революции в Иране 1979 года. На этом фоне многие страны начали наращивать добычу, стремясь не упустить выгоду. К 1980 году цена нефти на мировом рынке достигла пика – 35 долларов за баррель, а к 1986 году — упала ниже 10 долларов. Это стало одной из причин краха СССР, который тогда уже плотно сидел на "нефтяной игле".

Второй обвал произошел в 1990-1991 годах в результате вторжения Ирака в Кувейт. Тогда нефть за считанные месяцы подорожала с 15 до более чем 40 долларов за баррель, а после окончания операции "Буря в пустыне" вновь рухнула до 17-18 долларов за баррель. Третий случился во время кризиса 2008-2009 годов — за первые 6 месяцев 2008 года цена нефти увеличилась почти на 50%, до рекордных 140-145 долларов за баррель, а затем после банкротства Lehman Brothers буквально за месяц рухнула до 30 долларов.

И, наконец, обвал 2014-2015 годов, вызванный перепроизводством. Он был не столь стремительным, но не менее впечатляющим: за два года нефть упала с более чем 110 до 30 долларов за баррель. Тогда он обернулся двукратным падением российского рубля. Другие нефтедобывающие страны тоже столкнулись с резким падением доходов бюджета и обвалом нацвалюты.

После этого было принято решение о совместных действиях в рамках ОПЕК+. Страны картеля совместно с не входящими в него производителями с 2016 года заключили соглашение, по которому его участники сокращают добычу, когда предложение растет, и наращивают, если возникает дефицит. С этого момента участники соглашения постоянно мониторят ситуацию на нефтяном рынке.

Это касается и нынешней ситуации в Саудовской Аравии – пока цены на нефть, по мнению аналитиков, находятся в комфортной для большинства игроков рынка зоне, никаких решений не предпринимают. Однако стоит ситуации выйти из-под контроля, как ОПЕК+ начнет влиять на объем предложения, дабы не допустить резких колебаний.

НА АРЕНУ ВЫХОДЯТ СПЕКУЛЯНТЫ

Поскольку нефть является чрезвычайно важным товаром, объемы сделок на мировом рынке велики, и среди них немалая доля совершается со спекулятивной целью – купить, продать и заработать на этом побольше. Такие сделки не всегда продиктованы объективной ситуацией на рынке – иногда трейдеры заключают их, исходя из психологических факторов или инсайдерской информации. Если единовременный объем спекуляций велик, цены на нефть могут двигаться вопреки воздействию двух главных факторов. Например, спрос на нефть растет, предложение падает, а котировки все равно снижаются.

Как правило, это работает при операциях с нефтяными фьючерсами – контрактами на поставку в будущем. Это очень популярный биржевой инструмент. Чем больше фьючерсов покупают, тем сильнее дорожает нефть, а при их массовой продаже цены снижаются. Кроме того, спекулянты используют пару "нефть/доллар США": если курс доллара растет, то цены на нефть в долларовом эквиваленте падают, и наоборот.

Однако воздействие спекуляций носит краткосрочный характер – бесконечно двигать рынок вопреки здравому смыслу они не могут, поэтому основной тренд формируют сочетание спроса и предложения, а также их динамика. Чем сильнее скачки, тем больше "штормит" котировки.