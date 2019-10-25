МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. "Лукойл" опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможной покупке пакета его акций "Сургутнефтегазом".

"Пресс-служба "Лукойла" официально опровергла появившуюся в СМИ информацию", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Лукойла".

В пятницу журнал "Нефтегазовая вертикаль" сообщил со ссылкой на источники, что "Сургутнефтегаз" намерен приобрести долю компании "Лукойл". По словам одного из источников издания, речь идет в первую очередь о пакете президента и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова.