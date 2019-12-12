БЕРЛИН, 12 дек — ПРАЙМ. Санкции США в отношении "Северного потока-2" являются оскорбительными для европейского суверенитета, это недопустимое вмешательство в энергетическую политику Европы, говорится в заявлении профильного союза — Восточного комитета немецкой экономики.

"Принятие санкций против "Северного потока 2" Палатой представителей США является оскорбительными для европейского суверенитета и недопустимым посягательством на автономную энергетическую политику Европы. Реализация этих санкций, которые направлены непосредственно на европейские компании, создаст значительную нагрузку на трансатлантические отношения", — говорится в заявлении союза, поступившем в распоряжении РИА Новости.

Как отметили в Восточном комитете, это также будет препятствием для продолжающихся усилий ЕС по заключению нового соглашения о транзите газа между Россией и Украиной.

"Внешнее давление здесь совсем не выгодно. Если санкции будут введены, цены на энергоносители также будут расти в ущерб европейской промышленности и потребителям", — отмечается в сообщении.

"Европа должна решительно выступить против любых попыток Соединенных Штатов содействовать продаже американского СПГ в Европе недобросовестными средствами. Наряду с газом из России и других источников, американский СПГ является желанным дополнением к европейскому энергетическому балансу, но только в условиях честной конкуренции", — считают в комитете. Там также добавили, что призывают федеральное правительство и новую Еврокомиссию "использовать все дипломатические каналы для предотвращения реализации этого закона".