МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Председатель совета директоров "Лукойла" Валерий Грайфер, один из ведущих специалистов нефтяной промышленности России, ушел из жизни в возрасте 90 лет, говорится в сообщении "Лукойла".

"Пресс-служба с глубоким прискорбием сообщает об уходе из жизни после продолжительной болезни многолетнего председателя совета директоров ПАО "Лукойл" Валерия Грайфера. Ему было 90 лет", — сообщает компания.

Грайфер был выдающимся нефтяником, одним из отцов советской нефтяной промышленности, отмечает "Лукойл". Он сыграл ключевую роль в освоении Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, ставшей под его руководством крупнейшим нефтяным регионом мира с уровнем добычи выше Саудовской Аравии. Уже в новой России Грайфер основал инновационную компанию "РИТЭК", позже возглавил научно-техническое направление "Лукойла". Его уникальный опыт помог "Лукойлу" реализовать успешные проекты на Каспии, Балтике, в республике Коми и других регионах.

"До последних месяцев своей жизни Валерий Исаакович осуществлял стратегическое руководство на посту председателя совета директоров ПАО "Лукойл", постоянно интересовался современными отраслевыми проблемами, по-прежнему оставаясь одним из ведущих экспертов нефтяной промышленности России. Компания "Лукойл" всегда относилась с огромным уважением к личности Валерия Грайфера. Еще при жизни его именем было названо крупное месторождение "Лукойла" в Каспийском море", — отмечается в сообщении.

Компания выразила соболезнования родным и близким Грайфера. "Для нашего поколения – людей, работавших под руководством Валерия Исааковича, он всегда был олицетворением оптимизма, веры в лучшее, самых высоких профессиональных и личных качеств… Это невосполнимая потеря для нашей компании и отрасли и очень грустный день для всех нас", – приводятся в сообщении слова президента "Лукойла" Вагита Алекперова.