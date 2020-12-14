МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник вечером снижаются после публикации декабрьского доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. Россия увеличила добычу нефти в ноябре

По состоянию на 18.49 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,64% — до 49,65 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 46,22 доллара за баррель.

ОПЕК ранее в понедельник опубликовала доклад, в котором незначительно улучшила прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 год, теперь ожидается его падение на 9,77 миллиона баррелей в день. Прогноз на 2021 год был ухудшен на 0,3 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидается рост лишь на 5,9 миллиона баррелей в сутки.

При этом, согласно докладу, ОПЕК+ в ноябре сократила добычу на 5,075 миллиона баррелей в сутки, выполнив свои обязательства на 104%, как и в октябре.

Публикация доклада нивелировала рост цен на нефть, обусловленный новостями о начале вакцинации от коронавируса в США и рисками вокруг перебоев с поставками из Саудовской Аравии, где ранее в понедельник произошел взрыв на морском танкере, перевозившем нефть, у побережья портового города Джидды. Старт вакцинации в США улучшает настроение инвесторов

Директор отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боб Ёгер (Bob Yawger), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что в период с настоящего момента и до массового внедрения успешной вакцины "спрос будет оставаться под ударом".