МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник вечером растут на оптимизме относительно начала вакцинации от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,5% — до 50,54 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 47,36 доллара за баррель.

Основным фактором, тормозящим восстановление спроса на топливо в мире является продолжающееся распространение коронавируса. На этом фоне участники торгов с оптимизмом встречают новости о вакцинах.

Так, ранее во вторник стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США сообщило, что безопасность вакцины против COVID-19 компании Moderna не вызывает опасений. Путин: Россию устраивает цена на нефть в $60-65

Помимо этого, СМИ отметили, что FDA собирается её одобрить уже в пятницу.

Аналитики отмечают, что "вакцинный оптимизм" перевешивает тот факт, что многие страны ввиду распространения коронавируса ужесточают карантин в преддверии Рождества и Нового года.

"Brent продолжает игнорировать все негативные новости. Все больше и больше стран Европы и штатов США ужесточают ограничения в период Рождества и Нового года, что, вероятно, повлияет на спрос", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем декабрьском докладе также отметило, что видит риск для мирового спроса на нефть в новогодних празднованиях, которые могут вызвать новый скачок заражений COVID-19 и очередные локдауны.

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