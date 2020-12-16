МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду вечером снижаются, несмотря на падение запасов сырья в стране инвесторы беспокоятся за перспективы спроса на топливо из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.14 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,28% — до 50,62 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,44%, до 47,39 доллара за баррель.

В среду вечером инвесторы оценивают статистику по запасам нефти в США. Вслед за нефтью. Чем грозит России дешевый европейский газ

Несмотря на то, что официальные данные показали их снижение на 3,1 миллиона баррелей до 500,1 миллиона, запасы бензина в США увеличились за неделю на 1 миллион баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 0,2 миллиона баррелей.

Тяжелая эпидемиологическая ситуация в США и связанные с этим карантинные меры беспокоят рынки, поскольку ставят под удар восстановление спроса на топливо. По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 198 тысяч человек.

Ранее во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА) отметило, что видит риск для мирового спроса на нефть в новогодних празднованиях, которые могут вызвать новый скачок заражений COVID-19.

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