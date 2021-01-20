МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В 2020 году поставки нефти в Индию снизились из-за снижения потребления нефтепродуктов во время пандемии коронавируса. Но в декабре индийские НПЗ работали на полную мощность, и спрос на импортную нефть в стране значительно вырос. После пандемии коронавируса Индии потребуется больше нефти, которую она может получить из России. На фоне роста спроса на энергоносители индийские компании могут присоединиться к проекту "Восток Ойл". Китай может стать победителем в "нефтяной войне"

РОСТ СПРОСА В КОНЦЕ ГОДА

Поставки нефти в Индию в декабре значительно выросли и достигли максимального уровня за последние три года, превысив 5 млн барр./сут., сообщает индийское издание The Economic Times со ссылкой на источники в компаниях-импортерах. Индийские НПЗ нуждаются в импортном сырье, поскольку в конце прошлого года они максимально нарастили объемы производства в связи с быстрым восстановлением спроса на нефтепродукты – в первую очередь на бензин и дизельное топливо.

Увеличение спроса на импортную нефть в Индии в конце прошлого года совпало с ростом потребления нефти в других азиатских странах – прежде всего в Китае – на фоне восстановления экономики после прохождения пика пандемии коронавируса. Быстрый рост поставок в Индию способствует сокращению запасов в плавучих хранилищах и подорожанию нефти на мировом рынке.

В декабре поставки нефти в Индию, которая является третьим крупнейшим импортером в мире, выросли почти на 29% по сравнению с месяцем ранее и на 11% относительно декабря 2019 года. Причиной роста индийские эксперты называют резкое увеличение потребления нефтепродуктов в стране. Оно растет четыре месяца подряд и достигло максимального значения за последние 11 месяцев.

"Индийские НПЗ работают почти на полную мощность, нефтеперерабатывающие компании пополняют запасы, ожидая повышения цен зимой… Это предвещает восстановление спроса на нефтепродукты и повышение рентабельности переработки", — цитирует The Economic Times заявление аналитика компании Refinitiv Эхсана Уль Хака.

Несмотря на значительный рост импорта в декабре, поставки нефти в Индию в 2020 году снизились примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом, составив 4,04 млн барр./сут. – самый низкий показатель за последние пять лет. Снижение поставок является следствием обвального падения спроса на нефтепродукты во время пика пандемии коронавируса в первой половине прошлого года.

Ранее сообщалось, что потребление нефтепродуктов в Индии в 2020 году упало впервые за последние два десятилетия. Из-за режима самоизоляции и других ограничительных мер со стороны властей во время пика заболеваемости экономическая активность и объемы производства значительно снизились, что привело к падению спроса на нефтепродукты в стране, которая является одном из крупнейших потребителей энергоносителей в мире.

По предварительным данным, предоставленным Группой планирования и анализа спроса на нефтепродукты при Министерстве нефтяной промышленности Индии, потребление нефтепродуктов – в том числе, дизельного топлива, бензина и авиационного керосина – в 2020 году обвалилось на 10,8% по сравнению с годом ранее, составив 193,4 млн т.

СНИЖЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПЕК

В декабре доля стран ОПЕК в поставках нефти в Индию снизилась до 67% — рекордно низкого значения. Доля ОПЕК за первые девять месяцев текущего фискального года, которые завершается в марте, составила около 74%. ОПЕК+ взял "тайм-аут" на решение разногласий по нефтяной сделке

Сократив в декабре импорт нефти из стран Ближнего Востока, Африки и США, Индия увеличила закупки в государствах Латинской Америки и Каспийского региона.

В декабре Ирак сохранил первенство по поставкам нефти в Индию. За ним следуют Саудовская Аравия и ОАЭ. Четвертым крупнейшим поставщиком стала Нигерия, пятым – Бразилия, а США опустились на шестое место.

Бывший президент США Дональд Трамп во время визита в Нью-Дели в феврале 2020 года обещал значительно увеличить поставки энергоносителей, в том числе нефти, в Индию. В свою очередь, Индия, которая не располагает нефтехранилищами в достаточном количестве, намеревалась хранить свою нефть в США. Но из-за пандемии коронавируса поставки американской нефти в Индию увеличены не были. Из-за дефицита мощностей для хранения нефти котировки фьючерсов на эталонный сорт WTI в апреле упали ниже нулевой отметки.

Россия не экспортирует в Индию нефть в больших объемах. В соответствии с годовым контрактом "Роснефть" в 2020 году поставила Indian Oil Corp. 2 млн т сырья. Отдельные партии российской нефти также попадали на индийский рынок через трейдеров.

"Роснефть" совместно с международным сырьевым трейдером Trafigura и фондом UCP Ильи Шебовича с 2016 года является владельцем НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн т/г. НПЗ оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, поэтому может перерабатывать тяжелую сернистую нефть, обеспечивая глубину переработки свыше 95%. В непосредственной близости от завода на побережье Аравийского моря расположен принадлежащий НПЗ морской терминал, способный принимать супертанкеры типа VLCC дедвейтом свыше 200 тыс. т. Российской компании и ее партнерам также принадлежит сбытовая розничная сеть, которая насчитывает более 2,7 тыс. АЗС. Все индийские активы "Роснефти" были объединены в компанию Nayara Energy.

"Роснефть" планировала обеспечить свой индийский НПЗ сырьем из Венесуэлы. Российская компания предоставила Венесуэле кредиты, за которые латиноамериканская страна расплачивалась поставками нефти. Но санкции администрации Трампа против правительства Николаса Мадуро помешали этим планам. Под давлением Вашингтона индийские компании, в том числе Nayara Energy, официально отказались от закупок венесуэльской нефти.

ИНДИЙСКИЕ КОМПАНИИ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К "ВОСТОК ОЙЛ"

Собственная добыча в Индии составляет около 0,6 млн барр./сут., поэтому потребности страны в нефти на 85% покрываются за счет импорта. Собственная добыча имеет тенденцию к снижению, поэтому индийские государственные компании вынуждены инвестировать большие средства в добычу нефти за рубежом. Несколько индийских компаний, крупнейшая из которых ONGC Videsh, участвуют в ряде проектов по добыче нефти в России. "Роснефть" ведет переговоры об инвестициях в "Восток Ойл"

В начале прошлого года была достигнута принципиальная договоренность о присоединении консорциума индийских компаний к проекту "Восток Ойл", о чем сообщил министр нефти, газа и металлургии Индии Дхармендра Прадхан после переговоров с главой "Роснефти" Игорем Сеченым, которые состоялись в феврале 2020 года в Нью-Дели. Проект "Восток Ойл", который реализует "Роснефть", предусматривает разработку на севере Красноярского края группы нефтяных месторождений с подтвержденными запасами 6 млрд т. По словам высших руководителей "Роснефти", планируется довести добычу нефти в рамках "Восток Ойл" до 25 млн т/г к 2024 году и до 115 млн т/г к 2030 году.

Однако из-за обвального падения спроса на нефтепродукты во время пандемии коронавируса в начале 2020 года индийские компании воздержались от присоединения к "Восток Ойл". В конце прошлого года "Роснефть" приступила к реализации проекта самостоятельно, заручившись поддержкой трейдера Trafigura, который приобрел 10%-ю долю участия в проекте.

Быстрый рост спроса на нефть в конце прошлого года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса может ускорить принятие окончательного решения о присоединении консорциума индийских компаний к проекту "Восток Ойл". По сообщениям индийских источников, в правительстве Индии возобновилась дискуссия о необходимости инвестиций в российские нефтяные активы.

Помешать этому может только позиция Вашингтона. По мнению ряда индийских экспертов, избранный президент США Джо Байден продолжит линию Трампа и будет всячески препятствовать сотрудничеству "Роснефти" с компаниями из других стран, в том числе из Индии. Амбициозный проект "Восток Ойл" рассматривается, как конкурент американских проектов, в том числе в области добычи сланцевой нефти.