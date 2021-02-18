МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 февраля, снизились на 7,3 миллиона баррелей, или на 1,5%, и достигли 461,8 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя только на 2,4 миллиона баррелей. Высокие цены на нефть могут изменить планы ОПЕК+

Добыча нефти за неделю, завершившуюся 12 февраля, опустилась до 10,8 миллиона баррелей в сутки с уровня предыдущей недели в 11 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,9 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки, в 2019 году — 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в январе составила 11,01 миллиона баррелей в день.

Минэнерго США 9 февраля понизило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году до 11,02 миллиона баррелей в сутки и улучшило прогноз по добыче в 2022 году до 11,53 миллиона баррелей.

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