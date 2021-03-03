МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Резкий рост запасов нефти в США вызван снижением активности производства на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) вследствие чрезвычайно низких температур, прокомментировали РИА Новости эксперты.

Ранее в среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 февраля, подскочили на 21,6 миллиона баррелей, или на 4,7%, и достигли максимальной отметки с середины января в 484,6 миллиона баррелей. Эксперт назвал причину снижения добычи нефти в России

"Такой резкий рост запасов обусловлен вполне понятными причинами. Из-за снежной погоды и морозов в Техасе многие НПЗ остановили производство нефтепродуктов. Соответственно, запасы нефти выросли, поскольку были невостребованы", — отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Такого же мнения придерживается и главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров, который отметил, что загрузка емкостей НПЗ на берегу Мексиканского залива вследствие морозов, снега и перебоев в снабжении электроэнергией составляла всего 56%.

При этом такой резкий рост запасов нефти в США — явление краткосрочное, считает эксперт.

"Это беспрецедентно низкий уровень. Явление временное, очень быстро восстановится", — сказал он РИА Новости.

А по мнению Тузова, нефтяной отрасли США потребуется время на восстановление, вследствие чего запасы нефти могут продолжать увеличиваться.

"Дальнейшее восстановление производства требует времени. Поэтому запасы сырья могут вырасти еще, хотя некоторые НПЗ постепенно начинают работу", — заметил он.

Техас в середине февраля сильно пострадал от снежного шторма, который вызвал массовое отключение электричества, проблемы с водой, подтопления домов, а также перебои в добыче нефти и рост цен на бензин и электроэнергию.

Ранее сообщалось, что импорт нефти в США рекордно вырос