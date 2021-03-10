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В "Лукойле" предрекли дефицит предложения нефти в мире в ближайшие годы
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"Лукойл" видит риск дефицита предложения на мировом нефтяном рынке в ближайшие пять лет из-за недостаточности инвестиций, сообщил глава компании Вагит Алекперов. "При отсутствии... ПРАЙМ, 10.03.2021
нефть, лукойл, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. "Лукойл" видит риск дефицита предложения на мировом нефтяном рынке в ближайшие пять лет из-за недостаточности инвестиций, сообщил глава компании Вагит Алекперов.
"При отсутствии достаточных инвестиций в новые проекты есть риск уже на горизонте ближайших пяти лет столкнуться с дефицитом предложения, а это может привести к ценовой волатильности и негативно повлиять на темп роста мировой экономики. Поэтому просто и быстро отказаться от добычи ископаемого топлива невозможно и рискованно", — сказал Алекперов в ходе телефонной конференции компании.
По его словам, действующих проектов недостаточно для удовлетворения мирового спроса на нефть, а отрасль уже довольно длительное время испытывает нехватку инвестиций, и ситуация усугубилась из-за последствий пандемии нового коронавируса, а также ограничения доступа к капиталу в связи с мощной поддержкой "энергетической трансформации".