МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручит правительству и Минэнерго РФ проработать вопрос налогового стимулирования проектов по добыче сверхвязкой и высоковязкой нефти, а также высокообводненных и выработанных месторождений после просьбы об этом главы "Лукойла" Вагита Алекперова. Путин поручил подготовить предложения по инвестициям из ФНБ

"Прошу, Владимир Владимирович, Вашего поручения для того, чтобы вместе с Минфином проработать вопрос и найти решение по стимулированию этих проектов (по добыче сверхвязкой и высоковязкой нефти — ред.), потому что вязкие нефти связаны напрямую с монопоселками и социальной инфраструктурой региона такого сложного, как Коми", — сказал Алекперов в ходе совещания у президента о мерах по повышению инвестиционной активности.

Также Алекперов выразил мнение, что эксперимент по расширению НДД для высокообводненных и выработанных месторождений успешно завершен, оказался эффективным.

"Сегодня мы уже готовы перейти к масштабированию этого эксперимента в традиционных регионах добычи для трудноизвлекаемых, высокообводненных запасов. Прошу по этому вопросу также дать поручение", — добавил он.

Глава государства, в свою очередь, поддержал просьбы Алекперова. "Что по поводу обводненных месторождений или вязких нефтей, я пометил для себя, попрошу министра энергетики (Николая Шульгинова — ред.) и вице-премьера профильного (Александра Новака — ред.) поработать над этим и доложить", — сказал в ответ Путин.

По словам главы "Лукойла", пересмотр налоговых параметров в добыче нефти в 2021 году может привести к существенному снижению инвестактивности.

Он напомнил, что наибольший негативный эффект пришелся как раз на сверхвязкую и высоковязкую нефть. Как уже сообщала компания, налоговая нагрузка по сверхвязкой нефти с 2021 года вырастет в 25 раз, высоковязкой — в 1,5 раза.

Кроме того, в "Лукойле" убеждены, что потребление нефти резко вырастет после окончания пандемии. А поддержка от государства в части налогового стимулирования сможет дать возможность компании и отрасли быть готовыми в ближайшее же время покрыть тот дефицит, который может образоваться на нефтяном рынке.

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