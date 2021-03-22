МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Правительству РФ могут поручить разработать меры стимулирования нефтедобычи на месторождениях в Каспийском море, сообщает газета "Коммерсант". Новак и Шульгинов проработают налоговые стимулы для нефтедобычи

"Правительству может быть поручено разработать меры стимулирования добычи на месторождениях в Каспийском море, где крупнейшим недропользователем является "Лукойл". Поручение может быть дано по итогам совещания у (президента России) Владимира Путина 11 марта по повышению инвестиционной активности", — говорится в сообщении.

Так, по данным издания, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил помощника президента РФ Максима Орешкина учесть в протоколе совещания у президента от 11 марта меры стимулирования добычи нефти на месторождениях Каспия.

Добавляется, что на самом совещании глава "Лукойла" Вагит Алекперов затронул вопрос налоговых льгот для сверхвязкой нефти, на что Путин пообещал поручить правительству проработать такую возможность.

Подчеркивается, что месторождения сверхвязкой нефти пострадали из-за увеличения налогов в 2020 году. Кроме того, тогда же налоговых льгот лишилось и каспийское месторождение "Лукойла" имени Корчагина, из-за чего убыток компании может составить пять миллиардов рублей.

В 2020 году было изменено налоговое законодательство в сфере нефте- и газодобычи, что повлияло на экономику отрасли. Были отменены льготы по НДПИ для нефти с высоковыработанных участков недр и для сверхвязкой нефти, а также льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами, скорректирован порядок применения НДД. Теперь правительство РФ прорабатывает возможность расширения сферы применения НДД для стимулирования добычи на месторождениях высоковязкой и сверхвязкой нефти.

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