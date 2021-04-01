МОСКВА, 1 апр – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Попытки Польши, которая отказалась перезаключать договор с "Газпромом" после 2022 года, найти залежи газа на Украине обречены на провал – добыча газа там снижается, и "Нафтогаз" не может ее нарастить. Обещанные поставки трубопроводного газа из Норвегии и СПГ из США вряд ли смогут обеспечить потребности Польши. Польша лишает флага корабли, строящие "Северный поток 2"

Польская государственная компания PGNiG и "Нафтогаз Украины" подписали соглашение о сотрудничестве в разведке и добыче углеводородов на украинской территории. Заместитель председателя правления PGNiG Роберт Перковски заявил, что Украина обладает одними из крупнейших в Европе ресурсами газа, поэтому представляет интерес для польской компании.

По мнению Перковски, наибольшим потенциалом обладают западные регионы Украины, вблизи границы с Польшей. В Варшаве полагают, что рост добычи газа на Украине повысит уровень энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы.

PGNiG необходимо найти значительные запасы газа на Украине, чтобы избежать энергетического кризиса в Польше после 2022 года.

В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ РОССИЙСКОМУ ГАЗУ

Спрос на газ в Польше в 2020 году составил 18,9 млрд куб. м. Собственная добыча не превышает 3,8 млрд куб. м/г. Несмотря на все усилия, PGNiG не может довести добычу не смогла увеличить до 4 млрд куб. м/г.

Сейчас собственные потребности в газе Польша обеспечивает преимущественно за счет поставок из России. Действующий договор между "Газпром" и PGNiG от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд куб. м/г. Из этого объема 8,7 млрд куб. м/г "Газпром" поставляет в соответствии с принципом "бери или плати". Действие договора завершается в конце 2022 года.

Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что не намерены продлевать контракт с "Газпромом" после 2022 года. Польские официальные лица и руководители PGNiG считают, что Польша должна покончить с энергетической зависимостью от России и должна обеспечивать свои потребности в газе за счет импорта СПГ и поставок по газопроводу Baltic Pipe.

В предыдущие годы PGNiG заключила договоры на поставки СПГ с тремя американскими компаниями, чтобы заместить российский газ после 2022 года – Cheniere, Venture Global и Sempra Energy. Кроме того, в 2018 году был продлен долгосрочный договор на поставку СПГ с Qatargas в объеме 2 млн т/г (около 2,7 млрд куб. м/г).

По словам руководителей PGNiG, эти контракты позволят Польше получать до 9,3 млрд куб. м/г после 2022 года.

Поставки по договору с Ventures Global на условиях FOB в объеме 2,5 млн т/г (около 3,4 млрд куб. м/г после регазификации) запланированы на 2023 год – точную дату PGNiG не сообщает. Sempra Energy должна начать поставки 2 млн т/г (2,7 млрд куб. м/г) с 1 января 2023 года.

Однако из-за проблем на рынке энергоносителей в 2020 году Ventures Global и Sempra Energy перенесли на более поздний срок принятие окончательного инвестиционного решения (ОИР), необходимого для строительства заводов, на которых должен производиться СПГ для Польши. Поскольку ОИР до сих пор не принято, в 2023 году PGNiG не получит СПГ ни от Ventures Global, ни от Sempra Energy.

На сайте Ventures Global в феврале появилась информация о планах начать коммерческие поставки СПГ в 2024 году без указания точного срока.

БЕЗ ГАЗА ТРУБА

PGNiG также надеется получать газ, добываемый на континентальном шельфе Норвегии, по газопроводу Baltic Pipe мощностью 10 млрд куб. м/г. В 2017 году PGNiG зарезервировала мощности газопровода в объеме 8,1 млрд куб. м/г.

PGNiG участвует в нескольких проектах по добыче газа на норвежском шельфе. Ожидается, что в 2021 году добыча компании достигнет 0,94 млрд куб. м, а в следующем превысит 1 млрд куб. м. С 2002 года весь добываемый на шельфе будет использоваться для загрузки Baltic Pipe. Польша готова предложить ФРГ газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока 2"

В 2019 году PGNiG заключила с датской компанией Orsted договор на поставку 6,4 млрд куб. м природного газа с 1 января 2023 по октябрь 2028 года – в среднем 1,1 млрд куб. м/г. Orsted обязалась осуществлять поставки через Baltic Pipe в Польшу с шельфового месторождения Tyra. Это месторождение является крупнейшим в Дании обеспечивает 90% потребностей страны в газе. Однако через несколько недель после подписания договора между PGNiG и Orsted французская Total – оператор разработки Tyra – объявила, что возобновление добычи на месторождении переносится на год – с июня 2022 на июнь 2023 года.

Однако добыча на норвежском шельфе и поставки датского газа позволят PGNiG заполнить Balitc Pipe всего на 25% от забронированной мощности.

Кроме того, эксперты сомневаются, что Baltic Pipe протяженностью более 900 км будет построен в срок – до конца 2022 года. Президент Польши Анджей Дуда в мае 2020 года объявил о начале строительства газопровода, но по сообщениям Gaz-System – польской компании-оператора проекта – в январе прошлого года были только подписаны договоры с подрядчиками. Официальной информации о начале строительства подводных участков газопровода не поступало.

УКРАИНСКАЯ ПУСТЫШКА

Надежды на обнаружение значительных запасов газа на западе Украины невелики. "Нафтогаз Украины" неоднократно сообщал об имеющихся в стране огромных газовых ресурсах, но обнаружить их и увеличить добычу оказался неспособен.

В прошлом году добыча газа в стране снизилась на 2% или 415 млн куб. м по сравнению с 2019 годом – до 20,2 млрд куб. м. Негативная тенденция продолжилась в 2022 году. В январе-феврале этого года среднесуточная добыча на Украине составила около 54 млн куб. м – на 4% меньше, чем за тот же период 2020 года. Прогнозируется, что в 2021 года совокупная добыча на Украине упадет ниже 20 млрд куб. м. Для полного обеспечения потребностей страны необходимо добывать не менее 30 млрд куб. м в год.

Несмотря на падение добычи, правительство Дениса Шмыгаля и руководство "Нафтогаза" снова заявляют об обретении энергетической независимость Украины к 2025 году. Ранее правительство Владимира Гройсмана обещало повысить добычу на 10-15 млрд куб. м/г и полностью обеспечить потребности страны к 2020 году.

РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС

Эксперты Оксфордского института энергетических исследования (ОИЭИ) считают, что PGNiG по политическим соображениям заранее отказалась от сотрудничества с российским "Газпромом" и выбрала очень рискованную стратегию.

"Нельзя смешивать экономику с политикой. Большой риск – порвать все связи с Востоком, экономические и политические, не обеспечив другие надежные источники поставок (американский СПГ и Baltic Pipe)", — говорится в исследовании ОИЭИ, которое было опубликовано в прошлом месяце.

Попытки PGNiG найти замену российскому газу являются сомнительными и необоснованными с экономической точки зрения, говорится в исследовании. Польская компания могла бы продолжать работу над диверсификацией поставок и одновременно с этим обсуждать с "Газпромом" условия сотрудничества после 2022 года. Вместо этого PGNiG по политическим соображениям решила "сжечь мосты" – полностью отказаться от российского газа. Польская PGNiG будет разведывать и добывать газ на Украине

В результате, обеспечение Польши газом после 2022 года находится под угрозой. Положение может значительно ухудшится, если американские партнеры PGNiG перенесут начало строительства СПГ-заводов на более поздний срок или откажутся их строить вовсе.

Проект добычи на западной Украине газа для обеспечения потребностей Польши является еще более сомнительным и менее экономически обоснованным, чем Baltic Pipe и поставки американского СПГ.