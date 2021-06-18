КСТОВО (Нижегородская область), 18 июн — ПРАЙМ. "Лукойл" прогнозирует дальнейший рост спроса на топливном рынке РФ летом, но проблем с его покрытием не ожидает, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"С прошлым годом сравнивать нельзя. Мы ориентируемся сегодня на 2019 год, до пандемии. Мы считаем, что сегодня есть эффект отложенного спроса и процентов на 5-7 может увеличиться потребление топлива", — сказал Алекперов, отвечая на вопрос о перспективах роста спроса на топливо в России летом. Новак обсудит с нефтяниками ситуацию на топливном рынке

Он отметил, что сейчас большое количество людей не пользуются общественным транспортом, пересаживаясь на личный.

"Мы видим сегодня траффик на южном направлении, где нам по несколько раз приходится завозить топливо на наших АЗС. Поэтому рост будет, но он не будет таким, что мы не смогли бы его покрыть", — заключил Алекперов.

Рынок топлива в России сейчас стабильный, цены растут не выше инфляции, поэтому необходимость отдельного регулирования, включая топливные соглашения, нужно обсуждать, считает Алекперов.

"Я уверен, что сегодня топлива хватает на рынке. Надо ли отдельно регулировать? Это все надо обсуждать", — сказал Алекперов на вопрос об обсуждаемом вводе топливных соглашений с нефтяниками по аналогии с 2018 годом.

Он добавил, что ситуация на топливном рынке будет обсуждаться на совещании у вице-премьера Александра Новака 22 июня. Цены на нефть замедлили темпы падения

"На сегодняшний день рынок топлива в России стабилен. По тем ориентирам, которые мы имеем, рост не больше, чем инфляционная составляющая. И она выдерживается. Вы видите по заправочным станциям, где колебания незначительные. Мы даже сегодня не добираем роста до инфляционной составляющей", — также сообщил Алекперов.

Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с десятью крупными российскими нефтекомпаниями. Соглашения нефтяников с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). Действие соглашений закончились в 2019 году, после чего сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфер.

При этом на прошлой неделе состоялось совещание у Новака с экспертами и регуляторами топливного рынка. На нем вице-премьер дал поручение участникам рынка проработать меры по дополнительному повышению нормативов биржевых продаж; механизмы многосторонних соглашений с топливными компаниями о сохранении определенного уровня как мелкооптовых, так и розничных цен внутреннего рынка и объема поставок на него; введение запрета на экспорт автомобильного бензина. ФАС поручено проанализировать ситуацию с текущими ставками эквайринга на АЗС.

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