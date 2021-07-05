МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сохранение текущих условий сделки ОПЕК+ нежелательно для альянса, и он это знает, считает аналитик нефтяных рынков агентства Rystad Energy Луис Диксон. Что будет, если рухнет сделка ОПЕК+

"Недостижение новых условий оставляет неизменным объем добычи после июля, и такого результата не желает ни один из членов ОПЕК+. Страны-нефтедобытчики это понимают, и рынок тоже это понимает. Такая ситуация приводит к ожиданиям о возможном заключении более выгодной для ОАЭ сделки, то есть меньшего повышения рынка, чем ожидалось ранее", — приводит ее комментарий Rystad.

Отложенное заседание стран ОПЕК+ повышает вероятность того, что дополнительные баррели не будут добавлены на рынок в августе. Поэтому цены быстро отреагировали на новости, добавляет аналитик. Так, стоимость фьючерса Brent подскочила на 1% на новостях вокруг отмены заседания ОПЕК+, почти до 77 долларов за баррель.

"Если в итоге ОПЕК+ согласится увеличить добычу в августе на значительно больший показатель, чем 500 тысяч баррелей нефти в сутки, тем самым удовлетворив требования ОАЭ и других членов, согласных с этой идеей, то мы сможем увидеть незамедлительную коррекцию цен на нефть", — также пояснила Диксон.

По ее словам, текущие цены основываются на двух возможных сценариях — либо отсутствия дальнейших условий сделки, либо незначительного увеличения добычи. Это делает котировки очень чувствительными к потенциальному увеличению добычи на больший объем, чем предполагалось ранее.

Переговоры ОПЕК+ в понедельник так и не начались. Источник РИА Новости сообщал, что они задерживаются из-за неформальных консультаций. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года с конца апреля. Над нефтяным рынком нависла угроза ценовой войны

ОАЭ выступают против принятия решения по данному вопросу прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение об этом, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают, его комитет альянса рекомендовал осуществлять ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

В воскресенье вечером министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявлял, что страны ОПЕК+ обязаны продлить соглашение. Он также пояснял, что без продления сделки альянс вернется к ее действующим условиям, согласно которым добыча нефти в августе не увеличится.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.