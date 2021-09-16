МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Газопровод позволит Европе диверсифицировать источники поставок газа, заявил член комитета Европарламента по международным делам (AFET), французский политик Тьерри Мариани в интервью газете "Известия". Песков рассказал, что сбалансирует цены на газ в Европе

По его мнению, Германия, в отличие от Франции, использует исключительный подход: участвуя в санкционной политике ЕС, ФРГ придерживается собственной стратегии, когда дело касается интересов страны. Чего, по мнению политика, следовало бы делать и Франции.

Мариани положительно оценивает окончание строительства "Северного потока-2", поскольку запуск газопровода означает появление у Европы ещё одного канала топливных поставок.

"Я говорю "Браво!" госпоже Меркель. И все, кто ратует за независимость Европы, должны аплодировать этому проекту — у нас появился еще один источник ресурсов", — заявил политик.

Также он выступил с критикой стратегии Евросоюза в отношении России, поскольку, по его мнению, документ направлен на сохранение отношений ЕС с Россией на уровне условной холодной войны, что не соответствует текущей обстановке на международной арене, заключил он.