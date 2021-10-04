МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Период сверхвысоких цен на газ может затянуться до конца зимнего сезона. Высокие цены и нехватка природного газа толкают европейцев к использованию угля и мазута, других источников энергии. Но главная проблема состоит в том, что полноценной альтернативы газу на сегодняшний день нет, говорят опрошенные "Прайм" эксперты. Европе и Китаю предложили способ возместить нехватку газа

ЛЕГКО НЕ БУДЕТ

Цены на газ в Европе серьезно выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Исторический максимум — 1199,4 доллара за тысячу кубометров — был достигнут 1 октября.

Рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

Так, в сентябре Европа снизила импорт СПГ на 3,1% г/г. По сравнению с 2020 годом сокращение небольшое, отмечает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, однако осенью прошлого года экономическая активность в Европе из-за противоэпидемических ограничений была низкой, поэтому сравнительно низким был и спрос на энергоносители.

А вот по сравнению с 2019 годом поставки СПГ в сентябре упали на 18%. Вероятно, Европу ждет непростая зима: конкуренция за СПГ с азиатским регионом будет лишь ужесточаться, а поставщики трубопроводного газа — Алжир и Норвегия — не могут заметно увеличить прокачку на европейский рынок из-за стагнирующей в последние годы добычи.

"Сложность ситуации заключается в том, что спрос на газ в Азии также растет и конкуренция за дополнительные поставки увеличивается", — добавляет аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. Вслед за продуктами. Что подорожает из-за глобального энергокризиса

В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Высокие цены на природный газ толкают европейских потребителей к переключению на другие виды топлива — уголь и мазут. При ценах выше одного евро за кубометр натурального газа неудивительно, что в Европе стали задумываться о расконсервации угольных станций, продолжает эксперт фондового рынка Николай Подлевских.

Угольные станции возвращаются в эксплуатацию, и уголь резко дорожает тоже. По данным международного ценового агентства Argus, стоимость энергетического угля в Европе достигла на прошлой неделе 232,2 доллара за тонну, что стало рекордом как минимум за 20 лет.

Эксперты предполагают, что зимой рекордная выработка будет и на мазутных ТЭС. Впервые с 1970-х годов мазут оказался более чем в 2 раза дешевле природного газа в пересчете на теплотворную способность, что повышает привлекательность выработки электроэнергии на таких ТЭС.

"Это может снизить давление на рынок электроэнергии, но заметно отдалит ЕС от заявленных амбициозных климатических целей", — отмечает Кондратьев.

По словам Лукичевой, некоторые скандинавские страны уже стали наращивать использование мазута в производстве тепла и света. "Возможен и всплеск потребления угля, но вот стоимость квот на выбросы делает обратный переход нерентабельным", — поясняет она. В Евросоюзе планируют обсудить nовышение независимости от импорта газа

ЛУЧШЕ ГАЗА — ТОЛЬКО ГАЗ

По мнению аналитика ФГ "ФИНАМ" Сергея Кауфмана, ключевая проблема роста цен на газ состоит в том, что полноценной альтернативы для него нет. Есть вероятность частичного замещения газа нефтью и нефтепродуктами, но потенциал такой альтернативы крайне ограничен.

"Во многом из-за невозможности оперативно заменить газ на что-либо ещё цены на "голубое топливо" и выросли так сильно", — предположил он.

Проблема возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на которые европейские страны активно переходят, состоит в зависимости от внешних факторов и невозможности оперативно увеличить производство электроэнергии. А уголь — слишком неэкологичен, чтобы полноценно на него рассчитывать.

"Постепенно до европейцев начнет доходить, что не в меру распиаренные солнечные и ветровые станции оказываются более капризными даже по сравнению с "непредсказуемыми", по их версии, поставками из России. Во всяком случае, призывы к России об увеличении поставок газа, а теперь еще и угля, постоянны в отличии от публичных молитв к древнеегипетскому богу солнца Ра светить в течение 24 часов в сутки или хотя бы не уходить на зиму в южное полушарие", — подытожил Подлевских.