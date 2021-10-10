МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Чтобы не допустить повторения газового кризиса, Евросоюзу придется пересмотреть свою энергетическую политику, пишет "Российская газета". Самый очевидный способ защититься от нехватки топлива — заключение долгосрочных контрактов с привязкой цен на газ к нефтяным котировкам. Это не идеал стабильности, однако такое решение исключает ситуацию, при которой возможны скачки цен на газ, наблюдаемые сегодня.

При заключении такого контракта стоимость газа привязывается к цене его замещения нефтью или мазутом. Это нужно для выработки одной условной единицы тепла. Эксперты рассказали, чем угрожает России газовый кризис в ЕС

Цены при этом пересматривается ежеквартально, раз в полгода или в год. При пересчете используется средний показатель.

Для России данная схема выгодна: это возможность планирования как добычи и объемов экспорта, так и доходов от продажи топлива. Российская пошлина на экспорт газа составляет 30%. Объемы поставок ощутимо влияют на поступление денег в бюджет, пишет издание.

Но для стран Европы этот способ не является оптимальным. Подобные долгосрочные контракты обычно заключаются по принципу "бери или плати". То есть за газ придется рассчитаться даже в том случае, если он не нужен в текущий момент времени.

Кроме того, опыт прошлых лет показал, что цена газа по контрактам часто оказывается выше, чем котировки на бирже. За последние 15 лет доля газовых контрактов, заключенных по принципу "бери или плати" сильно снизилась.

Также сократилась доля нефтяной привязки в формуле цены на газ в пользу ориентации на спотовые котировки.

"У "Газпрома" сегодня доля долгосрочных контрактов привязанных к спотовым ценам приближается к 90%", — отметила директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

КОМУ ВЫГОДНЫ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ

Спотовые котировки — это биржевые контракты срочной поставки и оплаты. Такие долгосрочные контракты заключаются с отсрочкой влияния биржевой стоимости на цену газа — на квартал или полгода. Газ: риски переоценены

Они были выгодны странам ЕС и, в свою очередь, не совсем удобны для "Газпрома". Но в связи с кризисом все изменилось, цены взлетели. Многие считают, что рекордно высокая стоимость газа на руку РФ. Но в реальности газ по таким биржевым ценам, как сейчас, никому не нужен.

Потребители не готовы платить ни $1000, ни $1200, ни тем более $2000 за тысячу кубометретров. Это — неподъемная стоимость. Покупка газа в больших объемах по такой цене не является экономически привлекательной, отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По этой причине сейчас обсуждается вариант торговли с Европой через российскую площадку СПбМТСБ (Санкт-Петербургскую Международную Товарно-сырьевую Биржу). Но тут есть свои сложности. Взлет цен на европейский газ подогревает инфляционные страхи

По мнению эксперта Аналитического центра при правительстве РФ Александра Курдина, вряд ли СПбМТСБ станет центром европейской торговли.

"У ЕС есть свои площадки, с которых непросто переключиться", — считает специалист.

Даже если оставить формальности, нельзя сказать, что на СПбМТСБ продается много газа. В прошлом месяце ФАС даже рекомендовала "Газпрому" повысить продажи топлива на Петербургской топливной бирже из-за сокращения объемов реализации.

Что касается объемов поставляемого в ЕС топлива и заполнения европейских газовых хранилищ, то запуск "Северного потока-2" является лучшим решением для снижения топливной напряженности в регионе, отметил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Итого, наиболее очевидные способы возврата энергетической стабильности в ЕС:

Переход к долгосрочным контрактам на поставки газа;

Торговля топливом через Петербургскую топливную биржу;

Запуск "Северного потока-2".

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