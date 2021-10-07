МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Газовый рынок находится в состоянии дефицита из-за роста спроса и запаздывающего за ним предложения. Смягчить беспрецедентно высокие цены на газ могла бы теплая зима и рост предложения, в том числе со стороны России, полагают опрошенные "Прайм" эксперты. В дело вступает Китай: мир ждет новый скачок цен на газ

Цена фьючерсов на газ в Европе в среду приближалась к 2000 долларов за тысячу кубометров, однако в четверг в ходе торгов опускалась ниже 1000 долларов. Во второй половине дня газ выровнялся в районе 1200 долларов. А с начала года, по оценкам экспертов Bank of America, европейские цены выросли в четыре раза.

Как пишет в своём прогнозе развития газового рынка международное ценовое агентство Argus, стоимость природного газа и СПГ летом-осенью этого года превышала цену нефти как в Европе, так и в Азии, держалась на этом уровне в течение самого длительного периода за всю историю.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости продумать возможное увеличение предложения газа на рынке.

Как заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Financial Times, Россия могла бы смягчить энергетический кризис, увеличив экспорт газа в Европу примерно на 15% от максимальных объемов поставок, которые обычно приходятся на зимнее время.

"Если Россия сделает то, что она вчера сказала, и увеличит объемы поставок в Европу, это окажет успокаивающее воздействие на рынок. Я не говорю, что они сделают это, но если захотят, то у них есть такая возможность", — сказал глава МЭА.

В то же время заместитель председателя правления "Газпрома", гендиректор компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова говорит, что с начала года на зарубежные рынки "Газпром" поставил объемы газа, близкие к рекордным.

АЖИОТАЖНЫЙ РАЗОГРЕВ

Полеты биржевых цен на газ в последние дни впечатлили всех, но особенно неприятными они были для тех, кто зависит от физических потоков поставок. В таких резких изменениях ярко проявилась спекулятивная составляющая сильных изменений цен, уверен эксперт фондового рынка Николай Подлевских.

Были сообщения о "застрявших в шортах операторах", которые были вынуждены закрывать короткие позиции (покупать газовые контракты) по любым ценам — это было последним катализатором взрывного роста. Перегрелись. Россия покажет Европе, где брать дешевый газ

После без малого двукратного скачка цены закономерно рухнули вниз. В качестве информационного повода игроки использовали новости из России. Мгновенному "уполовиниванию" способствовало и то, что "ажиотажно разогретая цена" за 1000 кубометров слишком сильно оторвалась от стоимости других энергетических эквивалентов. "При цене нефти в 80 долларов за баррель за аналогичную тысяче кубометров газа энергетическую ценность нефти рынок платит лишь 470 долларов, а за уголь и того меньше", — объясняет эксперт.

Все цены, по которым проходят сделки, реальны и отражают текущее соотношение спроса и предложения, признает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

"В то же время нужно учитывать, что помимо спотового рынка газа, на котором наблюдается ажиотажный рост цен в силу отсутствия предварительных договоренностей и срочности поставок, рынок долгосрочных поставок, хоть и показывает прирост цен, но вовсе не настолько сильный", — отмечает она.

По некоторым открытым данным, стоимость газа по долгосрочным контрактам Газпрома в настоящее время составляет около 250-270 долларов за 1000 кубометров — но это цена газа в контрактах, заключенных с учетом стоимости нефти в формуле цены. По контрактам, которые имеют бОльшую привязку к спотовому рынку, цены поставки достигают в октябре 530-790 долларов за тысячу кубов, указывает Лукичева.

Также сейчас наступил период перезаключения контрактов с некоторыми странами-покупателями газа в Европе. В связи с создавшейся рыночной ситуацией покупатели выражают желание к привязке цен на газ к нефтяному рынку, что, вероятно, повысит долю подобных контрактов в портфеле "Газпрома".

По словам Подлевских, нельзя напрямую сравнивать разные энергоносители только по энергетической ценности, поскольку газ имеет свои преимущества перед нефтью, а тем более перед углем. Однако и столь сильное отличие тоже необоснованно. Тем более что цены долгосрочных контрактов на поставки газа до недавних пор были привязаны к нефтяным ценам.

НАСТОЯЩАЯ ЦЕНА

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает очевидным то, что цена выше 1000 долларов за тысячу кубов не является устойчивой — она отражает не текущий дефицит газа в моменте, а опасения, что зимой потребители могут столкнуться с его нехваткой. Китай нашел выход из газового кризиса за счёт России

Именно поэтому, несмотря на рекордно высокие цены, и в Европе, и в Азии продолжают закачивать газ в газохранилища.

"При этом резкий рост цен и их лихорадочные колебания привели к тому, что какие-то ориентиры, которые были у участников рынка, сбились, и сейчас вряд ли кто-то возьмётся с высокой степенью уверенности говорить о равновесной цене", — полагает он.

"Газовые метания" свидетельствует о том, что цены сейчас управляются в большей степени ожиданиями и опасениями, нежели текущим соотношением спроса и предложения. Это может очень быстро измениться, и к 2023 году цены могут опуститься до 200 долларов за тысячу кубометров или даже ниже — с учётом того, что в ближайшие несколько лет в эксплуатацию будут продолжать вводиться новые СПГ-заводы. "Но в зависимости от темпов роста спроса на газ и других факторов эти предпосылки могут быть пересмотрены", — предупреждает Маринченко.

Долгосрочная справедливая цена природного газа находится в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, считает аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман. Этого достаточно для наращивания предложения с помощью проектов в сфере СПГ и позволяет потребителям чувствовать себя комфортно.

"Локально газовый рынок находится в состоянии дефицита, возникшего из-за роста спроса и запаздывающего за ним предложения, в связи с чем цены и выросли", — указывает он.

Так что в этой ситуации нормализации цен стоит ждать не раньше устранения возникшего дефицита, что может произойти либо из-за мягкой зимы, либо из-за роста предложения, в том числе со стороны России.

СГЛАДИТЬ СИТУАЦИЮ

К сожалению, ажиотаж на газовом рыке уже раздут и быстро справиться с ростом цен не так просто, говорят эксперты. "Газпром" ожидает холодную зиму, хорошую для компании

По мнению Кауфмана, сейчас Россия в лице "Газпрома" попробует немного увеличить предложение, например, за счёт торгов на ЭТП. Однако полноценный рост предложения возможен не раньше запуска "Северного потока 2".

Россия вряд ли может существенно изменить ситуацию на мировом рынке газа, поскольку не является причиной возникновения ценового кризиса, в том числе в Европе, рассуждает Лукичева. Падение поставок природного газа в Европу со стороны европейских поставщиков и производителей СПГ и сокращение запасов в хранилищах началось еще в прошлом году.

Вряд ли также получится и в короткий срок восполнить недостающие объемы при резко растущем спросе. Поставки "Газпрома" на европейский рынок увеличились за 8 месяцев этого года на 17%, почти достигнув уровня осени 2019 года. Доля российских поставок на европейском рынке достигла 43%, при том что Еврокомиссия всегда настаивала на доле около 30-35%.

"Ситуацию могут сгладить дополнительные поставки, но интересны будут поставки по долгосрочным контрактам, а не спотовые, которые только краткосрочно собьют цену и не решат основной проблемы", — говорит она.

"Газпром" уже предложил подумать над заключением долгосрочных контрактов на дополнительные объемы.

ЗАДУМАТЬСЯ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ

Произошедшие полеты цен газа, вероятно, все же заставят задуматься о возможных изменениях в правилах ценообразования на поставки газа. "Произошедшие события заставят апологетов свободного рынка задуматься о том, что для процессов и добычи, и потребления энергии цены долгосрочных поставок лучше привязать к умеренно медленным изменяющимся средним ценам, а не ориентироваться на галоп биржевых цен", — считает Подлевских. Эксперт оценил, как европейские цены на газ могут отразиться на России

В результате даже критично настроенным участникам рынка придется задуматься о смене упряжи для того чтобы вместе запрячь "коня и трепетную лань".

Россия же традиционно выступала за сглаживание колебания стоимости поставок. Возможно, подновленная упряжь в будущем все же вернется к бОльшему учету интересов производителей, заинтересованных в предсказуемости цен поставок, подытожил эксперт.