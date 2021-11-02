МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Польша снова недовольна формулой, по которой она приобретает российский природный газ, и обещает опять отправиться в суд. Насколько вероятен такой шаг и какие перспективы он сулит Варшаве, пытался разобраться "Прайм". Нефть выходит из-под контроля: чего боится Америка

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

На минувшей неделе польский нефтегазовый концерн PGNiG обратился к "Газпрому" с просьбой снизить цены на газ, поступающий в республику по так называемому "Ямальскому" контракту. Речь о поставках газа по договору, действующему до 2022 года, в рамках которого в Польшу должно поступать около 10 млрд кубометров газа в год.

В официальном сообщении польской компании говорится: "28 октября 2021 года PGNiG направил ПАО "Газпром" и OOO "Газпром экспорт" письмо — дополнение к запросу PGNiG, сделанному в ноябре 2020 года — с предложением пересмотреть в сторону понижения цену на газ, поставляемый в Польшу по договору купли-продажи природного газа от 25 сентября 1996 года ("Ямальский контракт"), учитывая текущую ситуацию на рынке".

Иными словами, PGNiG просит о пересмотре стоимости трубопроводного энергоносителя, чтобы в процессе был учтен "беспрецедентный рост цен". В настоящее время биржевые котировки газа в Европе находятся на уровне 1 000 долларов за тысячу кубометров. Не нытьем так катаньем. Как Польша добивается от России дешевого газа

Согласно так называемому пункту take-or-pay, PGNiG обязана импортировать минимум 8,7 млрд кубометров ежегодно. По условиям договора, каждая из сторон может требовать пересмотра цены на поставляемый газ один раз в три года, если сочтет, что та не соответствует рыночной ситуации. Формула, по которой определяется цена, а значит, и текущая стоимость российского газа в рамках "Ямальского" контракта не разглашаются.

ВЕЧНО НЕДОВОЛЬНЫЕ

Год назад польская компания PGNiG уже подала заявку на снижение цены на природный газ, который она получает по "Ямальскому" контракту.

До этого, в апреле 2020 года, Стокгольмский арбитраж признал, что Польша переплачивала за российский газ, поставленный по газопроводу Ямал-Европа с 1 ноября 2014 года, и "Газпром" должен возместить разницу в цене примерно в 6 млрд злотых, или около 1,5 млрд долларов. Российский холдинг исполнил это судебное решение, но подал апелляцию.

Польские власти неоднократно заявляли, что намерены полностью отказаться от российского газа по истечении срока действия "Ямальского" соглашения. Теперь, как оказалось, он все-таки нужен — вопрос упирается лишь в стоимость.

СТРАННАЯ И НЕБЛАГОДАРНАЯ

"Польша по сути просит пересмотреть формулу расчета газа, переход на которую ранее успешно оспорила в Стокгольмском арбитраже, получив компенсацию около 1,5 млрд долларов, — констатирует старший аналитик Инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин. — Рыночная ситуация радикально изменилась в последние месяцы, и не в пользу Польши. Полагаю, "Газпром" будет достаточно жестко отстаивать свою переговорную позицию, и время для этого есть — действие текущего контракта завершается только в декабре 2022 года".

"То, что делает сейчас Польша, полностью укладывается в общую логику событий, происходящих на рынке природного газа, — отмечает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов".

Как известно, в последние годы цены на газ в привязке к биржевым котировкам были ниже привязанных к стоимости нефтепродуктов. В контрактах доля газа с ценами, формирующимися по первому варианту, постепенно росла, и в конечном итоге стала доминировать. Но в ситуации, которую мы наблюдаем в текущем году, когда газ на биржах резко подорожал, все европейские потребители бросились к "Газпрому", чтобы добиться привязки уже к стоимости нефтепродуктов. По этому пути пошли, в том числе, Молдавия и Сербия. Вот и Польша теперь намерена добиться того же.

Но некий компромисс, видимо, найдут, поскольку "Газпрому" тоже не очень нравятся эти ценовые "взлеты". В прошлом году энергоноситель стоил минимум 50 долларов, а максимальная цена на газ в 2021-м достигала 1900 долларов за тысячу кубометров. Так что стороны, скорее всего, договорятся о некоем компромиссе. Какая-то доля газа будет оцениваться в привязке к биржевым котировкам, какая-то — привязываться к нефтепродуктам, считает эксперт.

"Понятно, что поляки — традиционно крайне неудобный партнер, — соглашается Правосудов. — Россия у них всегда во всем виновата. Но относительно СПГ они тоже уже поняли, что он в основном дороже, и заменять на него трубопроводный газ невыгодно: потребители этого не поймут. Так что до суда дело, скорее всего, не дойдет", — уверен он.

ПО МОЛДАВСКОМУ ПУТИ

Возможно, речь зайдет и о новом долгосрочном контракте — как оказалось, это вовсе не бесполезная опция. Такой контракт на днях согласовал "Газпром" с Молдавией.

Следует заметить, что на днях "Газпром" согласовал новый долгосрочный контракт о поставках в Молдавию. Вице-премьер республики Андрей Спыну заявил, что подписанный договор рассчитан на пять лет. Поставки начались 1 ноября, сообщили в пресс-службе компании-оператора "Молдовагаз". В Кремле уточнили, что новый контракт считают взаимовыгодным. Рекордный рост цен: эксперт оценил "газовые риски" Молдавии

Цена для республики в ноябре составляет 450 долларов за 1 тысячу кубометров. Выходит, что энергоноситель для Молдавии подорожал вдвое по сравнению с прежней формулой. В октябре "Молдовагаз" покупал газ по рыночной цене, около 790 долларов за 1 тысчу кубометров.

Москва и Кишинев также договорились об аудите задолженности молдавского оператора, который "Газпром" оценивал в 709 млн долларов. В результате проверки не исключена последующая реструктуризация этого долга. До окончания аудита санкции к "Молдовагазу" применяться не будут. Иными словами, достижение компромисса вполне реально — возможно, этот прецедент будет взят Польшей на вооружение.