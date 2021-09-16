МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Польша не намерена продлевать контракт с "Газпромом" на поставки российского газа, который истекает 31 декабря 2022 года. Об этом сообщил уполномоченный правительства страны по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Siódma9. "Мы находимся на последней стадии реализации стратегии по диверсификации направлений и источников поставок газа в Польшу, — заявил Наимский. — Это наша цель, и я убежден, что в следующем году мы сможем сказать, что она достигнута". Польский PGNiG зарезервировал более половины мощностей Baltic Pipe

О нежелании продолжать закупки российского газа Варшава твердит с 2019 года. На прошлой неделе глава польского энергетического концерна PGNiG Павел Маевский в очередной раз заявил, что стратегическая цель Варшавы заключается в том, чтобы быть независимыми от поставок газа с одного направления. "Ямальский контракт закончится, и мы не будем заключать очередное долгосрочное соглашение, которое могло бы его заменить", — сказал Маевский.

Контракт между "Газпромом" и PGNiG гарантировал польской стороне ежегодные поставки из РФ 9,8 млрд кубометров, то есть практически половину потребляемого страной газа. Теперь в Варшаве решили, что могут получать необходимое топливо от других поставщиков.

ГЛУБОКОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

Главные надежды Варшавы на "газовую независимость" связаны с газопроводом Baltic Pipe, который должен соединить Данию и Польшу с газовыми месторождениями Норвегии. "Все указывает на то, что 1 октября следующего года в Польшу будет поставляться газ по газопроводу Baltic Pipe, — заявил Петр Наимский. — Он позволит импортировать необходимый для польской экономики и всех потребителей газ из других источников, кроме российских". Номинальная мощность нового газопровода точно соответствует объему нынешних поставок российского газа, так что теоретически Baltic Pipe вполне способен заменить поставки из России.

Однако на практике ситуация существенно осложняется тем, что вопрос о наполнении новой трубы газом еще не решен. У Норвегии нет планов по увеличению газодобычи, чтобы заполнить газом новый трубопровод. Поэтому PGNiG начала покупку долей в газодобывающих проектах норвежской компании Equinor — сейчас поляки участвуют в трех десятках подобных проектов. Но потенциальных объемов добычи все равно не хватает для заполнения Baltic Pipe, а Equinor в ближайшие годы не планирует наращивать добычу.

Так что у экспертов есть серьезные сомнения в том, что новый газопровод выйдет на полную мощность в обозримой перспективе. "Добиться заполнения Baltic pipe будет непросто — добыча газа в Норвегии в ближайшие годы будет стагнировать на уровне 120 млрд кубометров, а спрос на норвежский газ — оставаться высоким на фоне сокращения добычи на голландском Гронингене и росте спроса в Западной Европе (из-за ускорения энергоперехода и отказа от угля и атомной энергии), — объясняет эксперт Института энергетики и финансов Михаил Журавлев. — К тому же это проект "общего интереса" и он направлен на снабжение газом не только Польши, но и стран Балтии, так что Польша сможет получать по этому газопроводу не более 6 млрд кубов». Польша готовится к увеличению спроса на газ

Судя по всему, в Варшаве осознают риски того, что Baltic Pipe не оправдает всех надежд. Поэтому параллельно собираются существенно нарастить закупки сжиженного природного газа (СПГ), потратив серьезные деньги на развитие необходимой инфраструктуры. Уже к концу этого года должны завершиться работы по увеличению мощности регазификационного терминала в Свиноуйсьце с нынешних 5 млрд кубометров до 7,5 млрд кубов. Кроме того, не следует сбрасывать со счетов и собственную добычу. По словам главы PGNiG Маевского, сейчас она составляет 4 млрд кубометров в год.

Итого, к концу следующего года Польша может рассчитывать примерно на 17 — 18 млрд кубометров голубого топлива: 7,5 млрд кубометров СПГ с терминала в Свиноуйсьце, 6 млрд кубометров норвежского газа из Baltic Pipe, плюс 4 млрд собственной добычи.

"Сейчас Польша ежегодно потребляет 21-22 млрд куб. м, в последние годы спрос на газ устойчиво рос на фоне увеличения потребления в электроэнергетике, промышленности и населением страны, — отмечает Михаил Журавлев. — По ожиданиям Gaz-System, оператора польской ГТС, в ближайшие годы спрос продолжит расти из-за закрытия старых угольных ТЭС, достигнув 30-35 млрд куб. м к 2030 году". Таким образом, в газовом балансе страны намечается "дыра" объемом 4-5 млрд кубов ежегодно. Польша получила от "Газпрома" скорректированные счета за газ

Так что совсем без российского газа поляки все-таки обойтись не смогут. Это фактически признал Маевский, заявивший в сентябре, что PGNiG не исключает "каких-то текущих поставок российского газа, если будет такая экономическая необходимость". Тем не менее, варшавские политики смогут гордо заявлять о том, что добились газовой независимости от России.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ПОБЕДУ

Гораздо сложнее ситуация с другой арифметикой — ценовой. На вопрос ведущего Siódma9 о том, как сильно вырастут счета за электроэнергию Наимский признал, что тарифы, конечно, повысятся, но отказался дать какие — либо оценки, сославшись на неопределенность с ценами на выбросы углекислого газа. "На данный момент сложно сказать, на сколько придется вырасти тарифам на электроэнергию, — заявил он. — Поскольку цены на выбросы углекислого газа растут, следует ожидать, что и энергия будет стоить дороже". Польша оштрафовала "Газпром" на $7,5 миллиарда по делу "Северного потока 2"

Однако российские эксперты уверены, что главным фактором роста цен на энергию в Польше будет все-таки возросшая цена топлива, а не экологические сборы. "Боюсь, что поляки опять сами себя обхитрят, — говорит заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Поскольку у Норвегии нет дополнительных ресурсов газа, то, что пойдет через Baltic Pipe, по сути, будет изъято с других европейских рынков. И разумеется полякам придется заплатить за это более высокую цену. Что же касается СПГ, то это более дорогой источник снабжения, чем трубный газ".

Но главный риск — не собственно рост цены на газ, а невозможность его прогнозировать. Условия контрактов PGNiG на покупку газа у норвежской Equinor и СПГ у американской Venture Global LNG не раскрываются, но эксперты уверены, что цены в них привязаны к котировкам европейских биржевых площадок. Отказавшись от долгосрочного контракта с "Газпромом" Польша по сути становится заложницей волатильности цен на них. Последние события на европейском газовом рынке, когда котировки менялись на десятки долларов за сутки, свидетельствуют, что он становится все более спекулятивным.