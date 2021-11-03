"Подложили свинью". Нефть выводят на новый виток подорожания
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В мире наметился рост потребления нефти темпами, опережающими увеличение предложения. Эта ситуация будет лишь усугубляться, уверены отраслевые эксперты по всему миру. Какого развития событий на нефтяных рынках следует ожидать в ближайшие месяцы и в среднесрочной перспективе, выяснял "Прайм".
СПРОС БУДЕТ РАСТИ, ДОБЫЧА — НЕТ
ОПЕК, согласно последнему годовому отчету, прогнозирует, что спрос на нефть в мире к середине 2030-х годов вырастет до 108 млн баррелей в сутки, после чего стабилизируется и не будет меняться до 2045 года. Но некоторые аналитики ожидают, что пик будет достигнут еще раньше, в конце 2020-х.
При этом темпы роста инвестиций в добычу существенно отстают от скорости укрепления спроса после "ковид-кризиса", который разразился в прошлом году. Вопреки некоторым ожиданиям в начале 2020-го, что потребление нефти в мире может никогда не вернуться к "допандемийным" показателям, уровень спроса на нее сейчас такой, что уже через несколько месяцев он достигнет и превысит прежние уровни.
В то же время, предложение, по всей видимости, будет ограниченным.
Инвестиции в мировую добычу в прошлом году, по оценке Wood Mackenzie, сократились до минимума за 15 лет. Оснований ждать, что данный показатель заметно вырастет в 2021 году пока нет, несмотря на то, что актуальные цены уже выше 80 долларов за баррель. Причина — в поведении супергигантов отрасли, которые прилежно стремятся к "нулевым" выбросам. В погоне за экологической составляющей, некоторые из них намерены сократить инвестиции в основное направление и сосредоточиться на проектах, приносящих невысокую прибыль, делает вывод отраслевое интернет-издание Oilprice.
По оценке Energy and Climate Intelligence Unit и Oxford Net Zero, пятая часть из 2 тысяч крупнейших публичных компаний в мире с объемом продаж почти 14 трлн долларов установили собственные цели по достижению "нулевых" выбросов в рамках кампании ООН Race to Zero.
При этом, по мнению ОПЕК, для удовлетворения спроса в ближайшие 25 лет нефтяной отрасли потребуются существенные инвестиции. Объем требуемых вложений в добычу, переработку и производство нефтепродуктов к 2045 году оценивается в 11,8 трлн долларов.
СОТНЯ — НЕ ПРЕДЕЛ
Исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуянне заявил в ходе Energy Intelligence Forum, что цены на нефть "взлетят до небес" к 2030 году, если игроки отрасли прекратят инвестировать в новые проекты добычи, как это предполагают некоторые сценарии "нулевых" выбросов.
"На наш взгляд, в последние годы имел место фактор недоинвестирования в добывающий сегмент, и с восстановлением спроса до уровня, предшествовавшего пандемии, существуют риски дефицита на рынке нефти, а следовательно — и роста цены на нее, — говорит старший аналитик Инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин.
Цена на нефть выше ста долларов уже не выглядит фантастичным прогнозом, как это могло быть в первой половине 2020 года, рассуждает Oilprice.
Глава отдела исследований сырьевых рынков в Bank of America Франсиско Бланш ожидает удорожания нефти до 100 долларов к сентябрю 2022 года или даже раньше, если предстоящая зима окажется холоднее, чем ожидалось.
В дальнейшем сокращение предложения приведет к новым скачкам цен на нефть. И если защитники природы намерены прекратить инвестиции в развитие добычи, промышленность и мир в целом не могут себе этого позволить, потому что спрос на нефть продолжает расти, резюмирует издание.
НОВЫЕ МАКСИМУМЫ
В последние дни цены достигли многолетних максимумов: нефть марки WTI достигла самого высокого уровня с 2014 года, а Brent — максимального уровня с октября 2018 года. Однако многие крупные инвестиционные банки считают, что потенциал для дальнейшего удорожания все равно сохраняется — они повышают прогнозы не только на отдаленную перспективу, но и на ближайшие месяцы.
Так, в Goldman Sachs повысили прогноз по цене на нефть Brent до конца текущего года с 80 до 90 долларов за баррель. Основной причиной пересмотра прогноза стало восстановление глобального спроса на нефть на фоне недостаточного роста предложения от производителей, не входящимх в ОПЕК+. Более того, фундаментальные показатели гарантируют высокие цены и в ближайшие годы. По прогнозу банка, нефть будет стоить 85 долларов за баррель, указывает глава отдела исследований в области энергетики и старший стратег по сырьевым товарам в Goldman Sachs Дамьен Курвален.
Bank of America (BofA) повысил прогноз цены на нефть Brent к середине 2022 года до 120 долларов за баррель. Финансовый гигант ссылается на глобальный энергетический кризис, который привел к резкому удорожанию газа и угля во всем мире. В результате ускорилось восстановление цен на нефтяные фьючерсы на биржах в Лондоне и Нью-Йорке до прежних высоких значений.
BofA уточнил, что укрепление спроса на бензин, дизель и авиационное топливо в сочетании с ограниченными объемами переработки может дополнительно ускорить удорожание нефти в следующем году.
"Учитывая текущие тенденции, предложение нефти в мире, по-видимому, достигнет пика раньше, чем спрос, — говорится в отчете Morgan Stanley. — Планета устанавливает ограничения на безопасный объем углеродных выбросов. Таким образом, потребление нефти должно достичь предела".
США ДАВЯТ НА ОПЕК
В середине октября добыча нефти в США, по данным Управления энергетической информацией Министерства энергетики США, достигла 11,3 млн барр./сут., а с начала текущего года составляла в основном около 11 млн барр./сут. Ведомство понизило оценку добычи в 2021 году до 11,02 млн барр./сут. с 11,08 млн барр./сут. Прогноз на следующий год почти не изменился и составил 11,73 млн барр./сут.
Перед началом пандемии Covid-19 добыча нефти в США достигла рекордного максимума — 13,1 млн барр./сут.
На этой неделе Белый дом подтвердил свое обещание оказать давление на членов ОПЕК, чтобы те увеличивали добычу быстрее, чем планируется. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США всерьез озаботилась "проблемами поставок, связанных с нефтью" на международной арене. По ее словам, вопрос поднимался на уровне советника по национальной безопасности Джейка Салливана и в правительстве, а "оказание дополнительного давления на ОПЕК — это то, что наша команда по национальной безопасности, безусловно, будет продолжать делать".
Президент Союза производителей внутренней энергии (DEPA) Джерри Симмонс, выступая на конференции NTD, сказал, что в прошлом году Штаты стали крупнейшим производителем сырой нефти и природного газа. Но политика администрации президента Джо Байдена в области климата, направленная на достижение нулевых выбросов к 2050 году, нанесла ущерб нефтегазовым компаниям и заставила потребителей платить больше.
В результате Белый дом переходит к тактике давления на ОПЕК+. В августе он уже пытался подтолкнуть организацию к ускорению темпов добычи — дескать, запланированный ежемесячный рост на 400 тысяч баррелей в день вплоть до ноября недостаточен для глобального восстановления. Однако это не возымело эффекта: рост идет по плану, и, по словам вице-премьера Александра Новака, в ноябре Россия ожидает очередного увеличения на 400 тысяч, согласно договоренности.
Ранее "Прайм" сообщал, что заокеанские специалисты серьезно озабочены сокращением запасов нефти в крупнейшем хранилище США в Кушинге (штат Оклахома). Эксперты, опрошенные агентством, отмечали, что к декабрю в США ожидается увеличение добычи, но местная отрасль находится в сложной ситуации из-за большой долговой нагрузки "сланцевиков" и ужесточения условий выдачи новых кредитов для этих компаний.
У "ЗЕЛЕНОЙ" ПОВЕСТКИ МАЛО ШАНСОВ
Следует заметить, что 1 ноября открылась 26-я всемирная конференция ООН по климату, которая продлится до 12 ноября. Соответственно, заседание ОПЕК+, намеченное на 4 ноября, на котором должно быть принято решение об увеличении добычи нефти на 400 тысяч баррелей в день, пройдет на фоне этого важнейшего климатического мероприятия. Однако не следует забывать, что в авангарде сегодняшней глобальной "зеленой" повестки — администрация Байдена, где уже сейчас раздаются тревожные голоса на темы острой нехватки нефти и ее стоимости на мировом рынке. В числе сторонников "нулевых" выбросов и Евросоюз, ныне охваченный беспрецедентным энергетическим кризисом. Не исключено, что голоса "за экологию" в этой ситуации не будут услышаны большинством.
https://1prime.ru/energy/20211103/835121063.html