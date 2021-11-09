МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Добыча угля в Китае повысилась до рекордного уровня. Китайские власти добились снижения цен на энергетический уголь внутри страны и смогли значительно сократить дефицит электроэнергии на внутреннем рынке. Однако нехватка энергетического угля в стране может снова возникнуть в зимний период. Индонезия повышает цены на экспортные партии угля с отгрузкой в ноябре. Никто, кроме вас: США поручили России спасти Европу от морозов

ДАЮТ СТРАНЕ УГЛЯ

По данным Государственной комиссии по развитию и реформам (ГКРР) КНР, с 1 по 5 ноября средний уровень добычи угля в стране составил 11,66 млн т/сут. – на 1,2 млн т/сут. больше, чем в конце сентября. Максимальная суточная добыча в начале ноября достигала 11,93 млн т – рекордного показателя за последние несколько лет. Официальные источники сообщают, что китайские угольные компании смогли повысить добычу благодаря возобновлению производства на шахтах, которые были остановлены в связи с затоплением или нарушением правил технической безопасности.

ГКРР сообщила, что в первые дни ноября добыча крупнейшей угольной компания Китая China Energy Group выросла до рекордного уровня – 1,77 млн т. В прошлом месяце China Energy Group значительно увеличила объемы производства – до 50,64 млн т, что на 9,1% больше по сравнению с тем же месяцем 2020 года.

Кроме того, в трех крупнейших угледобывающих регионах страны – автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Шэнси и Шанси – китайские власти провели компанию по выявлению мест складирования незаконно добытого угля. Этот уголь оставался неучтенным и реализовывался на внутреннем рынке по завышенным ценам. Нефтяная жажда. Почему за нефть заплатят вдвое больше, чем сейчас

ХРУПКИЙ БАЛАНС

Рост добычи позволил нарастить запасы энергетического угля на тепловых электростанциях (ТЭС). С начала ноября поставки угля на ТЭС в среднем составили 7,74 млн т/сут. ГКРР сообщила, что в конце прошлой недели запасы достигли 117 млн т, что позволяет существенно увеличить производство электроэнергии, спрос на которую растет зимний период.

Несмотря на рост добычи Государственная сетевая корпорация КНР, обеспечивающая энергоснабжение промышленных предприятий и населения, предупредила о "хрупком балансе" между спросом и предложением, который установился на угольном рынке страны. В зимний период, во время пикового спроса на энергоносители, в стране снова может возникнуть дефицит энергетического угля, что приведет к сокращению производства электроэнергии.

В сентябре в Китае из-за нехватки угля ТЭС не могли обеспечить растущие потребности в электроэнергии со стороны промышленных предприятий. Китайским властям пришлось пойти на крайние меры: во многих провинциях поставки электроэнергии промышленным потребителям были ограничены.

Увеличение собственной добычи энергетического угля позволяет Китаю преодолеть энергетический кризис. По информации Commonwealth Bank of Australia, во второй декаде октября только в двух провинциях сохранились существенные ограничения в поставках электроэнергии промышленным потребителям. В конце сентября – начале октября ограничения вводились в 18 провинциях. Польшу и Украину принесут в жертву. Что сделает Европа ради дешевого газа

СНИЗИЛИ ЦЕНЫ "ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ"

Китайские власти также добились снижения цены на энергетический уголь в Китае. В ГКРР уверены, что по мере роста добычи уголь на внутреннем рынке продолжит дешеветь.

Ранее ГКРР сообщило, что угледобывающие гиганты, включая Mongolia Yitai, China National Coal Group и China Energy Group, а также более 10 менее крупных компаний "по собственной инициативе" снизили отпускные цены на свою продукцию. В результате цена на энергетический уголь теплотворной способностью 5500 ккал/кг упала ниже 1000 юаней/т.

Кроме того, по настоянию властей угледобывающие компании заключили с потребителями срочные контракты – от трех до пяти лет – на поставку угля, что также должно предотвратить скачки цен.

В понедельник на крупнейшей китайской товарно-сырьевой бирже в Чжэнчжоу поставочный фьючерс на энергетический уголь подешевел до 920 юаней/т ($143,8/т). По сравнению с рекордно высокой ценой 1908 юаней/т, которая была установлена в результате торгов 19 октября, фьючерс подешевел более, чем в два раза.

ИМПОРТНЫЙ УГОЛЬ ДОРОЖЕ

Китай также быстро наращивает поставки угля из-за рубежа. По предварительным данным, обнародованным Главным таможенным управлением КНР, в октябре импорт угля всех видов составил 26,9 млн т – на 96,2% больше, чем в том же месяце годом ранее. Однако по сравнению с предыдущим месяцем импорт снизился на 18,2%. В сентябре китайские компании импортировали 32,9 млн т угля.

В китайском порту Циньхуандао, где расположен крупнейший угольный терминал, 7 ноября запасы угля достигли 5,39 млн т, что на 1,5 млн т больше чем в конце сентября. При этом цены на импортный уголь в Китае выше, чем на уголь собственной добычи. Мировая экономика оказалась под угрозой застоя из-за Китая

После неофициального запрета на импорт угля из Австралии, введенного Пекином в конце прошлого года, крупнейшим поставщиком в Китай стала Индонезия. В сентябре из этой страны на китайский рынок было поставлено 21 млн т угля – две трети от всего объема импорта.

В понедельник Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии сообщило, что базовая цена на партии угля с отгрузкой в ноябре повышена до рекордно высокого уровня – 215,01/т. Ожидается, что спрос на энергоносители в странах восточной Азии – прежде всего в Китае – существенно увеличится в зимний период.

"Это самая высокая базовая цена на уголь за последние десятилетия. Спрос со стороны Китая продолжит расти после с началом зимы. Кроме того, плохая погода в угледобывающих провинциях привела к снижению добычи и сбоям в поставках угля", — говорится в официальном сообщении индонезийского ведомства.

С начала года средняя цена на индонезийский уголь повысилась более чем в два раза – с $$76/т в январе до $161,63/т в октябре.

Россия также наращивает экспорт угля в Китай. Российские компании стремятся поставлять в основном более дорогой коксующийся уголь или антрациты. По информации, предоставленной Главным таможенным управлением КНР, китайские компании в сентябре закупили в России 3,7 млн т энергетического угля разных марок – на 280% больше, чем в тот же месяц 2020 года.

Официальные данные о поставках угля и других энергоносителей по странам ожидаются во второй декаде ноября.