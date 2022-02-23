МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден сообщил о введении санкций против компании-оператора "Северного потока 2" и ее руководства, заявив, что действия РФ "стимулируют мир отказаться от российского газа". В ЕК оценили последствия остановки сертификации "Северного потока-2"

"Я приказал администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководства", — говорится в заявлении Байдена, распространенным пресс-службой Белого дома.

Байден подчеркнул, что США "без колебаний предпримут дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию".

Как заявил президент США, "своими действиями президент Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". США делают все, чтобы "Северного потока - 2" больше не было на повестке

Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.

РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.