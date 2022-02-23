2022-02-23T23:39:00+03:00
2022-02-24T00:20:13+03:00
2022-02-23T23:39:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220223/836149873.html
США ввели новые санкции против оператора "Северного потока - 2"
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин США 23 февраля ввел санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига,... ПРАЙМ, 23.02.2022
энергетика, экономика, новости, северный поток - 2
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/89/832378975.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/89/832378975.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/89/832378974.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/89/832378974.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/89/832378962.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/89/832378962.jpg
https://1prime.ru/energy/20220223/836149817.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Минфин США 23 февраля ввел санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства.
Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
Рестрикции по линии американского минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.