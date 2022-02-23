МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Минфин США 23 февраля ввел санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства. Госдеп: США и ФРГ превратили "Северный поток - 2" в "груду металла"

Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.

Рестрикции по линии американского минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США.