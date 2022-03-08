МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Приостановка членства РФ во Всемирной торговой организации (ВТО) позволит США требовать от Европы повышения ввозных пошлин на товары из РФ, и это может быть запасным вариантом для Вашингтона на случай, если ЕС продолжит покупать российские энергоносители, полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Перестарались. Ситуация на рынке нефти выходит из-под контроля

В понедельник руководители профильных комитетов обеих палат конгресса США объявили, что согласовали законодательную процедуру для запрета на закупки в России энергоносителей и приостановки "нормальных торговых отношений" с Москвой. Документ также требует от торгового представителя США добиваться приостановки членства России и прекращения членства Белоруссии в ВТО.

"Скорее всего, в случае исключения России из ВТО США потребует от своих партнеров введения ввозных пошлин на российские товары. Это такой запасной ход, если не удастся заставить Европу отказаться от российских товаров вообще (в первую очередь, энергоносителей)", — полагает эксперт.

Он напомнил, что главным достоинством ВТО является взаимное обнуление или снижение пошлин, что регламентируется соответствующими соглашениями.

По его мнению, задача оставить ЕС без российских энергоносителей первична для США. "Если бы удалось заставить Европу отказаться от нашего газа, про ВТО, может быть, и не вспомнили бы", — уверен он.

В феврале в пресс-релизе к ежегодному прогнозу развития рынков СПГ компания Shell отмечала, что США в текущем году могут стать крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в мире. В январе сырьевая аналитическая компания Kpler сообщала, что по итогам 2021 года крупнейшим экспортером сжиженного природного газа стала Австралия, Катар сместился на второе место, а США остались третьими.

Россию официально приняли в ВТО 16 декабря 2011 года — протокол о присоединении подписали в то время министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина и глава организации Паскаль Лами. Протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО вступил в силу 22 августа 2012 года. РФ стала 156-м членом ВТО. Министры стран-членов ВТО одобрили вступление России в эту организацию после 18 лет переговоров.