МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Развивающиеся страны попали в беду из-за "зеленой" повестки Запада, который с началом кризиса начал активно закупать ископаемые ресурсы, утверждает в статье для издания Sankei Shimbun главный научный сотрудник японского аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугияма. The Hill: "зеленая" политика Европы погубит зимой сотни тысяч людей

Автор констатирует, что "загнанная в угол" из-за антироссийских санкций Европа теперь "ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа в США. Такие "взрывные" покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру".

Из-за этого, по мнению Сугиямы, страны в других частях света тоже озаботились добычей ископаемого топлива. Часть стран могут решить эту задачу, но бедные государства, как подчеркивает аналитик, испытывают серьезные трудности.

Сугияма уличил Запад в лицемерии, ведь именно Запад разрекламировал "декарбонизацию", а с началом кризиса тут же вернулся к ископаемому топливу.

"К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию", — отметил аналитик.