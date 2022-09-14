МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Европу ждут сложные зимы, быстро решить проблему энергокризиса не получится, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс. Эксперт оценил вероятность ослабления европейских санкций из-за холодов

"Цены остаются высокими, и нет быстрого решения. Следующие зимы, не только эта, будут сложными", — сказал он.

Ранее ЕК опубликовала рекомендации для преодоления энергетического кризиса. Так, ведомство предлагает снижать спрос на электроэнергию в пиковые часы минимум на 5% и изымать сверхприбыль энергетических компаний. При этом об ограничении цен на российский газ в релизе речи не идет.

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