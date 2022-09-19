МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Мировой энергетический кризис вынудил страны отказаться от "зеленой" энергетики и вернуться в эпоху угля и дров, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Европейцы начали бронировать отели в Турции, чтобы пережить зиму

"Даже ядерную энергетику в Германии возрождают. Вот и сказке про зеленую энергетику конец", — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, проблема кризиса энергоресурсов станет главной в ходе недели высокого уровня на Генассамблее ООН, которая начинается в понедельник.

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть мер затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.

На прошло неделе Еврокомиссия опубликовала рекомендации для преодоления энергетического кризиса. Так, ведомство предлагает снижать спрос на электроэнергию в пиковые часы минимум на 5% и изымать сверхприбыль энергетических компаний. При этом об ограничении цен на российский газ в релизе речи не идет.