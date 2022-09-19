Сенатор заявил о возвращении мира в эпоху угля и дров
Сенатор Джабаров заявил о возвращении мира в эпоху каменного угля и дров на фоне энергокризиса
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Мировой энергетический кризис вынудил страны отказаться от "зеленой" энергетики и вернуться в эпоху угля и дров, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
"Даже ядерную энергетику в Германии возрождают. Вот и сказке про зеленую энергетику конец", — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, проблема кризиса энергоресурсов станет главной в ходе недели высокого уровня на Генассамблее ООН, которая начинается в понедельник.
Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Часть мер затрагивает в том числе энергетическую сферу. Это привело к усугублению энергетического кризиса в Европе, регион столкнулся с дефицитом топлива и ростом цен на него.
На прошло неделе Еврокомиссия опубликовала рекомендации для преодоления энергетического кризиса. Так, ведомство предлагает снижать спрос на электроэнергию в пиковые часы минимум на 5% и изымать сверхприбыль энергетических компаний. При этом об ограничении цен на российский газ в релизе речи не идет.
https://1prime.ru/energy/20220919/838161248.html
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