МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", по которому в европейские страны — в том числе Германию — идут поставки российской нефти. После произошедших в сентябре ЧП на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" ситуация сразу вызвала вокруг себя много домыслов. О том, что известно в настоящий момент — в материале агентства "Прайм". Польша рассматривает все возможные причины аварии на нефтепроводе "Дружба"

"Дружба" является одной из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Ее построил Советский Союз в 1960-е годы для экспорта сырья из Волгоуральского нефтегазоносного района в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)на территории Европы. Это Венгрия, Чехословакия, Польша и советская часть Германии.

Трубопровод растянулся по российской территории от Самары до Брянска, потом по территории Белоруссии идет до Мозыря, после чего разветвляется на 2 направления: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Польская компания-оператор Pern заявила утром 12 октября о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущей в Германию. Причины аварии пока неизвестны.

"Во вторник поздно вечером системы автоматизации Pern обнаружили негерметичность трубопровода "Дружба" на одной из двух ниток западного участка газопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка", — говорится в сообщении оператора.

На место происшествия незамедлительно отправились аварийные службы Pern и государственной пожарной стражи, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам. Польша изучает причины утечки нефти на "Дружбе"

Позднее представитель главного коменданта Государственной пожарной стражи Польши Кароль Кежковский сообщил, что утечка из трубы будет продолжаться еще несколько часов, хотя давление в ней падает, идут работы по очистке территории.

"Все действия сейчас концентрируются на защите территории. Это попросту поле кукурузы без застройки. Нет угроз жителям. Действия заключаются в откачке нефтепродукта в предоставленные Pern цистерны. Около 400 кубометров уже было вывезено", — добавил представитель Пожарной стражи, отметив, что о причинах аварии пока говорить рано.

Что касается второй нитки трубопровода, то изначально о каких-либо проблемах не сообщалось: пресс-секретарь фирмы-оператора MERO Барбора Путцова заявила, что прокачка сырья в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" идут по плану, никаких изменений нет.

ВЕРСИИ

Как пишет агентство Рейтер со ссылкой на уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера, пока нет оснований предполагать, что за ЧП на «Дружбе» стоит диверсия. Здесь мы можем говорить о случайном повреждении", — заявил Бергер.

В свою очередь министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани выразил надежду, что причиной утечки на нефтепроводе "Дружба" в Польше не была диверсия. "Я знаю не больше вас. Будем надеяться, что это не диверсия, это было бы ужасно", — сказал он.

Однако глава Минэнерго Сербии Зорана Михайлович с ними не согласна: она видит в ситуации с "Дружбой" продолжение событий с "Северными потоками". Польша не назвала сроки устранения утечки на "Дружбе"

"То, что все мы должны знать — идет мировая энергетическая война. Все еще не мировая война, как ее себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война. То, что происходит в связи с нефтепроводом "Дружба", который является самым протяженным в мире — около 4 тысяч километров, через него проходит только российская нефть, — выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе "Северный поток", — приводит слова министра ее пресс-служба.

Не добавляет оптимизма и заявление пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши, уполномоченного по вопросам безопасности информационного пространства Станислава Жарина. По его мнению, возможны все причины утечки нефти. "Все гипотезы возможны", — написал Жарин в Twitter.

ВТОРАЯ НИТКА

Что касается второй нитки "Дружбы", то позднее министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в ней. Причина утечки устанавливается.

"Произошло падение давления в "Дружбе", в частности, во второй магистрали", — отметил он и добавил, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, которая поступает по этому трубопроводу. Сейчас стороны выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в Шведт.

"Причина утечки в настоящее время расследуется, мы пока не знаем подробностей", — добавил министр.

ГЕРМАНИЯ — ОФИЦИАЛЬНО

Как прокомментировали ситуации в министерстве экономики Германии, ведомство следит за развитием ситуации с трубопроводом и сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами. надежность поставок в страну по-прежнему гарантированы и она нефтеперерабатывающих завода в Шведте и Лойне продолжают получать сырье по "Дружбе 1", по территории Польши.

Однако представители правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали Берлин выяснить, есть ли у инцидента на польском отрезке нефтепровода "Дружба" политическая подоплека и может ли это быть связано с диверсией на газовых нитках "Северные потоки".

"Второй раз за очень короткое время была повреждена важная энергетическая инфраструктура, — заявил сопредседатель АдГ Тино Крупалла. — Германия не должна бездействовать, пока уничтожается ценная и жизненно важная инфраструктура".

ФРАНЦИЯ РАСЧЕХЛЯЕТ ЗАПАСЫ

На фоне сообщений о ЧП на "Дружбе" власти Франции срочно созвали межведомственную встречу из-за проблем со поставками топлива. Решение созвать встречу было принято из-за ситуации с дефицитом топлива на автозаправочных станциях. Помимо этого, на 15 часов по Москве запланирована встреча энергетической компании TotalEnergies, где обсудят ситуацию с забастовками на французских энергетических предприятиях, где рабочие с 27 сентября через забастовку требуют поднять зарплаты и проиндексировать выплаты за текущий 2022 год. Позднее к ним присоединились рабочие двух НПЗ Esso-ExxonMobil.

Таким образом, практически все нефтеперерабатывающие мощности страны оказались блокированы, что привело к дефициту топлива на каждой третьей заправке в стране.

В частности, власти Франции в среду начали процедуру разблокирования нефтехранилища на нефтеперерабатывающем заводе Порт-Жером-Граваншон, принадлежащем компании Esso-ExxonMobil, на котором с 27 сентября продолжаются забастовки. "Министерство энергетического перехода страны распорядилось сегодня начать процедуру прекращения забастовки на топливном хранилище НПЗ Порт-Жером-Граваншон и возвращения людей, необходимых для функционирования предприятий, к работе", — сообщил телеканал LCI.