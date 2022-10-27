МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Власти Болгарии рассматривают возможность отменить запрет на реэкспорт топлива из российской нефти дочерним предприятием "Лукойла" – компанией "Лукойл Нефтохим Бургас". Об этом сообщила радиостанция BNR. Молдавия и Болгария договорились о доступе к альтернативным поставкам газа

"Правительство снимет запрет на экспорт топлива из российской нефти НПЗ "Лукойл" в Бургасе", — говорится в заявлении.

Как отмечается, соответствующий проект был размещен для обсуждения.

Запрет ввело предыдущее болгарское правительство, его вступление в силу планировалось на 5 декабря.