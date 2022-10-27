СМИ: Болгария хочет возобновить реэкспорт топлива "дочкой" Лукойла
BNR: Болгария планирует снять запрет на реэкспорт топлива из России "дочкой" Лукойла
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Власти Болгарии рассматривают возможность отменить запрет на реэкспорт топлива из российской нефти дочерним предприятием "Лукойла" – компанией "Лукойл Нефтохим Бургас". Об этом сообщила радиостанция BNR.
"Правительство снимет запрет на экспорт топлива из российской нефти НПЗ "Лукойл" в Бургасе", — говорится в заявлении.
Как отмечается, соответствующий проект был размещен для обсуждения.
Запрет ввело предыдущее болгарское правительство, его вступление в силу планировалось на 5 декабря.
https://1prime.ru/energy/20221027/838613709.html
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