МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips, покинувшая Венесуэлу после национализации ее активов в 2007 году, ведет переговоры о продаже венесуэльской нефти в США, чтобы таким образом вернуть почти 10 миллиардов долларов, которые ей задолжал Каракас, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Источник: Chevron направила в Венесуэлу два нефтяных танкера

В ходе предварительных переговоров ConocoPhillips предлагает вариант, который позволит ей загружать, транспортировать и продавать венесуэльскую нефть в США от имени PDVSA – нефтяной госкомпании Венесуэлы. Это дало бы ConocoPhillips шанс вернуть деньги и помочь США удовлетворить свои энергетические потребности, отметили источники.

Как отмечает издание, в случае если соглашение будет достигнуто, Венесуэла сможет вырваться из торговой блокады, вызванной американскими санкциями, введенными против ее нефтяной промышленности в 2019 году. До введения санкций США исторически были крупнейшим нефтяным рынком Венесуэлы, а несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива были рассчитаны на переработку ее тяжелой нефти.

В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны в 2014-2020 годах сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.