МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. "Лукойл" предоставит кредит в размере 1,5 миллиардов долларов государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR для возобновления переработки российской нефти на заводе в Турции, принадлежащем SOCAR, поставки на НПЗ планируется начать уже в октябре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Лукойл примет участие в разработке морских нефтегазовых месторождений в ОАЭ

"Частный российский производитель нефти "Лукойл" предоставит азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR кредит в размере 1,5 миллиарда долларов в рамках более широкой сделки, которая позволит нефтеперерабатывающему заводу SOCAR в Турции, STAR, мощностью 200 тысяч баррелей в сутки, снова перерабатывать российскую нефть", — пишет агентство со слов источников. РИА Новости направило запрос "Лукойлу".

Как уточняет агентство, до лета 2023 года STAR импортировал около 100 тысяч баррелей нефти марки Urals в сутки, однако постепенно сокращал объемы закупок, а в период августа-сентября прекратил их полностью. Сделка "Лукойла" и SOCAR предполагает возобновление поставок нефти для переработки с октября текущего года. "Лукойл начнет поставлять Urals на STAR с октября и, как ожидается, будет поставлять около 100 тысяч баррелей в сутки, что эквивалентно половине мощности завода", — говорится в статье.

Общая мощность нефтеперерабатывающего завода STAR составляет 200 тысяч баррелей в сутки, после сокращения закупок российской нефти предприятие импортировало ее из Казахстана, Ирака и стран Западной Африки, добавляет агентство.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.