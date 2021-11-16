МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. На станциях шиномонтажа – это относится к "серым" сервисам – автолюбителям довольно часто навязывают услугу накачивания колес аргоном или какими-то другими газами. Это никак не повысит уровень безопасности, а практическая польза от данной услуги будет равна нулю, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров.

Нередко сервисы шиномонтажа (официальные и неофициальные) предлагают различного рода работы, сопряженные с заменой колес.

"На взгляд обывателя, они не обязательны к выполнению. Однако в процессе замены колес мастер может обнаружить скрытые проблемы. Например, если на определенном колесе или на нескольких присутствует неравномерный износ, это говорит о том, что у автомобиля, возможно, сбиты углы установки колес", — объясняет автоэксперт.

Также, снимая колеса, мастер видит сопряженные элементы плоскости тормозного диска к колесному диску, состояние болтов, суппортов тормозной системы, количество ржавчины, грязи. То есть проводит визуальную оценку состояния тормозной системы – то, что видно непосредственно и сопряжено с деталями, которые он демонтирует, а также колесных дисков, продолжает специалист.

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В каждом отдельном случае мастер, например, может порекомендовать очистку сопряженных элементов, замену каких-либо уплотнителей.

"Среди автолюбителей бытует мнение, что при предложении подобных услуг сервис их навязывает. Но здесь стоит обращать внимание на объективность: рекомендует ли эксперт дополнительные работ, подтверждая существующие проблемы (например, с покрышками, неравномерным износом) на фото и видео, или же услуга просто предлагается на словах", — предупреждает Сидоров.

Что касается необходимости проведения сход-развала, то, если мастер по каким-либо косвенным признакам видит в этом необходимость, рекомендовать клиенту провести регулировку сразу будет правильным. Это влечет меньше трудозатрат, чем потом отдельно загонять автомобиль и снимать колеса.

"В то же время, если нет замечаний относительно увода автомобиля в сторону, если мастер видит, что нет неравномерного износа, шипы со временем вылетают равномерно, делать по умолчанию сход-развал нет необходимости", — отмечает собеседник агентства.

В целом Сидоров рекомендует проводить обслуживание на сервисных станциях официальных дилеров, так как "официальные центры строго соблюдают регламент брендов и всегда отвечают за качество выполненных работ".