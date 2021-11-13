МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Не называть клиенту итоговую сумму за сервис сразу, не доливать или разбавлять технические жидкости, вписывать в чек-лист работы, которые не проводились, или завышать их стоимость – вот основные схемы обмана, использующиеся в недобросовестных СТО. Об этом агентству "Прайм" рассказывает руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский. "Заплатят за все". Автомобили могут подорожать сильнее, чем все думают

"Если машина сломалась в дороге, то мошеннические действия могут начаться прямо на месте. Часто СТО состоят в сговоре с эвакуаторами и последние отвозят автомобиль именно туда. Далее сотрудники сервиса преувеличивают масштаб повреждений, увеличивая список необходимых работ, соответственно, и чек за услуги", — говорит он.

Еще одна возможность обмана – использовать подержанные или поддельные запчасти, расходники, технические жидкости, выдавая их за оригинальные.

"Чтобы не стать жертвой непрофессиональных мастеров и не бояться рисков получить после сервиса неисправное авто, необходимо выбирать те организации, которые гарантируют качество указания услуг", — отмечает специалист.

Выбрать сервис для ремонта или обслуживания автомобиля можно по отзывам знакомых, друзей и других пользователей в интернете. Помимо этого, о надежности организации говорит внешний вид сотрудников и организация рабочего процесса.

"Настоящие профессионалы не будут препятствовать нахождению клиента в боксе, где проводятся работы, а также скрывать упаковку запчастей и других расходников. Сотрудники надежного сервиса никогда не станут завышать цены или иначе обманывать клиента, так как для них важна репутация", — подытожил Иванский.