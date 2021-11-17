МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Незнание правил дорожного движения не освобождает от ответственности, но в Кодексе об административных правонарушениях неслучайно есть выбор на усмотрение мирового судьи между денежным штрафом и лишением водительских прав. Если у водителя нет штрафов, и он не привлекался по каким-либо статьям Кодекса, то есть вероятность, что его наказание будет смягчено до денежного взыскания, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.

Заезд задним ходом под "кирпич" — это нарушение пункта 3 статьи 12.16 КоАП РФ "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением".

"За это нарушение водитель либо может лишиться пяти тысяч рублей, либо возможности ездить за рулем сроком от четырех до шести месяцев. Повторное нарушение будет квалифицировано по части 3.1 и повлечет за собой лишение прав уже на год", — указывает юрист.

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По словам Павла Уткина, очень простой способ лишиться прав на срок от года до полутора – это, к примеру, сбить или помять столбик у супермаркета. "Проблема в том, что у него есть вполне конкретный владелец, и это ДТП, которое нужно фиксировать — иначе вступит в действие часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", — добавляет он.

Также есть несколько нарушений, в которых часто оказываются неправы даже водители с большим стажем, продолжает эксперт. Это тупиковый разъезд, когда выезжающая из тупика машина находится справа, торможение на мигающий зеленый сигнал светофора или поворот "под" стрелку. Все эти нарушения, как и многие другие, могут привести к серьезным ДТП, но квалифицируются относительно мягко, а штрафы по ним составляют от 100 до 1500 рублей, поясняет Уткин.