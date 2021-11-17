МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Незнание правил дорожного движения не освобождает от ответственности, но в Кодексе об административных правонарушениях неслучайно есть выбор на усмотрение мирового судьи между денежным штрафом и лишением водительских прав. Если у водителя нет штрафов, и он не привлекался по каким-либо статьям Кодекса, то есть вероятность, что его наказание будет смягчено до денежного взыскания, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин. 

Заезд задним ходом под "кирпич" — это нарушение пункта 3 статьи 12.16 КоАП РФ "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением".

"За это нарушение водитель либо может лишиться пяти тысяч рублей, либо возможности ездить за рулем сроком от четырех до шести месяцев. Повторное нарушение будет квалифицировано по части 3.1 и повлечет за собой лишение прав уже на год", — указывает юрист. 

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Обгон с выездом на трамвайные пути квалифицируется по статье 12.15 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона". Наказание здесь идентично предыдущему, как "для впервые попавших в такую ситуацию, так и для рецидивистов". 

По словам Павла Уткина, очень простой способ лишиться прав на срок от года до полутора – это, к примеру, сбить или помять столбик у супермаркета. "Проблема в том, что у него есть вполне конкретный владелец, и это ДТП, которое нужно фиксировать — иначе вступит в действие часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", — добавляет он. 

Также есть несколько нарушений, в которых часто оказываются неправы даже водители с большим стажем, продолжает эксперт. Это тупиковый разъезд, когда выезжающая из тупика машина находится справа, торможение на мигающий зеленый сигнал светофора или поворот "под" стрелку. Все эти нарушения, как и многие другие, могут привести к серьезным ДТП, но квалифицируются относительно мягко, а штрафы по ним составляют от 100 до 1500 рублей, поясняет Уткин.