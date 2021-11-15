МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Самый опасный при аварии автомобиль – это любой автомобиль, в котором не пристегнуты ремнями безопасности водитель и пассажиры, включая пассажиров на заднем сидении, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Михаил Горбачев.

"Сегодня выпускаемые автомобили, конечно, безопаснее, чем десять и, тем более, двадцать лет назад, но, тем не менее, некоторые автопроизводители до сих пор выпускают автомобили, с трудом набирающие три звезды в крэш-тестах. Это, например, собранный в Индии Ford Ka или ретро-хэтчбек Fiat 500", — говорит он.

Вообще, по словам собеседеника агентства, "маленькие автомобильчики более опасны при аварии, потому что зоны сминаемости в них — очень маленькие".

В 1997 году началась проверка автомобилей на активную безопасность, она производилась путем удара автомобиля о препятствие. Речь идет о программе Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme, с англ. — "Европейская программа оценки новых автомобилей"), которую поддержали почти все правительства в Евросоюзе, а также автомобильные потребительские организации. В России также есть свой крэш-тест ARCAP (Autoreview Car Assessment Program) — российский независимый рейтинг безопасности автомобилей, составляемый газетой Авторевю.

Автоэксперт объяснил, какие авто чаще останавливают инспекторы ДПС очень сильно упадет спрос", — объясняет специалист. Так, в 2007 году Chery Amulet получила ноль звезд в результате краш-теста, и в 2010 году модель покинула рынок из-за резкого падения спроса. А годом позже она вернулась под измененным названием – "пришлось стереть воспоминание из памяти отечественных автомобилистов" и переделать модель, теперь она выпуcкается на заводе ТагАЗ под именем Vortex Corda.

Из 472 протестированных на данный момент моделей всего 20 получили рейтинг 2 звезды и ниже. Раньше автомобильные фирмы не понимали, что нужно обязательно хорошо выглядеть в крэш-тестах. Например, с 1990 по 1998 год выпускалась BMW в кузове E36, и по результатам краш-теста, который проводился в 1997 году, машине присвоили всего 1,5 звезды. Для сравнения: в том же году авто Volvo S40, которая считается "одноклассником трешки" получил 4 звезды. Например, фиаско потерпел и Mercedes С-класса, а авто А-класса вообще перевернулся во время журналистского тест-драйва на "лосином тесте", после чего был снят с производства, сильно переделан и вернулся на конвейер совсем с другими показателями.

После смены поколений Mercedes C-класса имеют пятизведочный рейтинг, так же как и автомобили Volvo, которые с незапамятных времен являются образцом безопасности – именно на Volvo были впервые были применены ремни безопасности, усилители дверей. Впрочем, по словам специалиста, сегодня Volvo — такой же безопасный автомобиль, как и другие автомобили известных марок.

В целом, сейчас разница среди марок разных автомобилей в том, как они поглощают боковой и фронтальный удар – минимальна, отмечает автоэксперт. Все они хорошо проходят крэш-тесты, а организаторы испытаний регулярно ужесточают условия таких тестов. "Безусловно, идеальной методики не существует, каждое ДТП уникально, но машины с хорошими результатами крэш-тестов будут безопаснее в любом случае — это не вызывает никакого сомнения", — уверен Горбачев.

Собеседник также подчеркивает, что автомобиль держится за дорогу шинами – "пятно контакта шины – вот что главное". Зимой глубина протектора должна быть больше 4 мм, а летом более 1,6 мм. "Если у вас хорошие, проверенные шины, то вероятность попадания в ДТП значительно снижается", — подытожил специалист.