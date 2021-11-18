МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Украина может столкнуться с необходимостью импортировать природный газ по альтернативным маршрутам, если страна намерена удерживать запасы на приемлемом уровне. К такому выводу пришло международное ценовое агентство Argus Media. Можно ли в этой ситуации строить прогнозы изменения украинского спроса на энергоноситель и какую роль в возникшей ситуации может сыграть "Газпром", разбирался "Прайм".

ТРАНЗИТА В ВЕНГРИЮ БОЛЬШЕ НЕТ

Единственный пункт, через который на Украину сейчас поступают существенные объемы природного газа, это газоизмерительная станция (ГИС) "Будинце" на границе со Словакией, чья пропускная способность составляет 27 млн кубометров в сутки. Газ: опасения зимнего дефицита

Импорт из Венгрии и Польши доступен Украине на непрерывной основе и зависит от транзита объемов из России, поставляемых в обратном направлении. Однако транзит в Венгрию по украинской территории не осуществляется с 1 октября, когда "Газпром" перенаправил потоки газа, предназначенные для этой страны, через "Турецкий поток".

В результате проблема импорта природного газа на Украину из ЕС осложнилась.

ДВА СЦЕНАРИЯ

Если допустить, что реэкспорт из ЕС на Украину в ноябре не изменится относительно октября, затем прервется и не возобновится до конца следующего лета, а импорт на Украину в начале 2022 года вырастет и до конца сентября будет стабильным на уровне 27 млн кубометров в сутки (соответствующем пропускной способности ГИС "Будинце"), то запасы газа следующей зимой будут намного меньше, чем в предыдущие годы. Нефть все дефицитнее: цены держатся из последних сил

Иное развитие событий возможно лишь при условии, что потребление уменьшится до некоего минимума, на котором будет сохраняться в течение продолжительного периода.

Наиболее вероятными Argus считает два сценария изменения спроса на природный газ на Украине при условии, что объем собственной добычи в стране до конца зимы 2021/2022 года и следующего лета не изменится до октября.

В рамках первого сценария прогноза агентства потребление на Украине в ноябре 2021 — сентябре 2022 года устойчиво соответствует максимальным за предыдущие пять лет показателям, а запасы в хранилищах к 1 октября 2022 года насчитывают 9,5 млрд кубометров.

Сценарий, подразумевающий повышенный спрос на газ, означает, что к 1 апреля запасы составят лишь 5,1 млрд кубометров. Всем "труба". Зачем немцы ставят палки в колеса "Северному потоку-2"

Прочие варианты развития событий, которые подразумевают заметно менее существенный спрос, чем в рамках первого базового сценария, Argus представляет маловероятным.

Так, украинский регулятор рассматривает возможность перевода этой зимой некоторых ТЭС на природный газ вместо угля, а это значит, что потребление только увеличится.

Главный аналитик по нефтегазовому сектору "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин соглашается, что наиболее вероятный базовый сценарий — тот, в котором для прогноза используются средние уровни потребления газа за пять лет.

"Но я бы использовал период 2015-2019 годы, а не 2016-2020 годы, чтобы исключить влияние аномального 2020-го", — рассуждает он.

"Поэтому мой прогноз запасов был бы немного ниже, чем базовый сценарий Argus. Сомневаюсь, что сценарий высокого спроса реализуется, поскольку текущие цены на газ и уголь будут оказывать сдерживающее влияние на потребление. Я согласен, что сценарий низкого спроса маловероятен из-за частичного перехода электростанций с угля на газ. Впрочем, после окончания отопительного сезона 2021-2022 годов возможен обратный переход".

МОРОЗ И СОЛНЦЕ… ПЛЮС "ГАЗПРОМ"

"Международное агентство не просто так разделяет свой прогноз на несколько сценариев. Сейчас сложно сказать, какой из них наиболее вероятен", — рассуждает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

"Эти сценарии формируются, прежде всего, с учетом спроса, который, в свою очередь, сильно зависит и от слабо предсказуемого погодного фактора".

По словам эксперта, текущие ожидания Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) — что температура на Украине в ближайший месяц будет немного выше 30-летней нормы, но экстраполировать этот прогноз на всю зиму, конечно, нельзя.

С ним соглашается старший аналитик Инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин. "Развитие событий сильно зависит от того, насколько холодной будет зима и жарким — лето. А это непредсказуемо", — констатирует специалист.

"При этом сложностей Украине в накоплении запасов добавляет и то, что "Газпром" теперь поставляет газ в Венгрию через "Турецкий поток". Воспользоваться виртуальным реверсом в такой ситуации уже не получится", — продолжает Кауфман. По словам представителей "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ), они намерены использовать варианты с Польшей, Румынией и Словакией, но не факт, что этого хватит, замечает он.

"Киев уже предлагал скидку на транзит газа сверх установленных текущим договором объемов. Однако "Газпром" предложением не воспользовался, а больше Украине, на первый взгляд, предложить "газовому гиганту" нечего", — резюмирует эксперт.

Хроническое отсутствие взаимопонимания между Украиной и "Газпромом" не сулит ей ничего хорошего.

"В ближайшие год-два нефтегазовые рынки — это рынки продавца", — констатирует президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Уровень запасов природного газа на Украине сейчас составляет примерно треть от привычного, отмечает генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

"Реверс не осуществляется, так как европейские трейдеры смотрят на цены в основных газораспределительных центрах и формируют свои предложения соответствующим образом, — рассказывает специалист. — Отсюда — провал по запасам. Получается, Украина сейчас живет, что называется, "подкожным жиром". Хватит ли этого на зиму, мы не знаем". Пошли на принцип. Украина нашла альтернативу "Газпрому"

Есть и проблемы с углем, а также нехватка электроэнергии, добавляет эксперт.

"Нельзя сказать, что Россия устроила какую-то блокаду, — замечает Симонов. — На Украину поступает электроэнергия из Белоруссии. Да и из России, кстати, ввозится коксующийся уголь [необходим на предприятиях черной металлургии с полным циклом. — прим. "Прайма"]. Однако ни на какие уступки "Газпрому" Украина не пойдет. Ее принципиальное условие — продление транзитного договора. А на это не согласна Россия".

Покупать газ по текущим ценам в Европе Украина не может по экономическим причинам, а вернуться к прямым закупкам российского газа — по политическим. Самое неприятное в этой ситуации то, что страна может начать решать свои проблемы традиционным для себя способом, известным как "отбор газа".

"Я совсем не удивлюсь, если Украина будет забирать газ из трубы и утверждать, что "Газпром" никаких заявок не сформировал, и газа в трубе нет. Расчет будет строиться на том, что компания заявит о пропажах объемов, а Киев будет все отрицать. Так было с Венгрией", — напоминает Симонов.

"Допустим, в этой ситуации "Газпром" станет предъявлять данные своих газоизмерительных станций, — рассуждает эксперт. — Но кому что докажешь в условиях острых политических противоречий?"

"Как в ЕС это воспримут, так и будет. Хотя это рискованный для Украины сценарий. Если российский холдинг докажет нечистоплотность украинской стороны в этом деле, он сможет вернуться к вопросу о ненадежности Украины как партнера в транзите природного газа в Европу".