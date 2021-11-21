МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на все факторы, которые оказывают давление на американскую валюту в последнее время, на горизонте полугода ожидается сохранение позиции доллара против основных мировых валют на достигнутых сильных позициях, объяснил в беседе с агентством "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Не сдастся без боя. Когда доллар потеряет статус главной резервной валюты

"С высокой вероятностью рынок полностью учел эффект от сворачивания программы политики количественного смягчения ФРС и дополнительного изъятия долларовой ликвидности американским Минфином, который будет наращивать заимствования после снижения остатков американского казначейства на счетах в резервных банках ниже 100 млрд долл. Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС, которое должно произойти во второй половине 2022 года и будет сильно зависеть от динамики инфляции", — объяснил он.

Что касается прогноза по курсу рубля, то российская валюта, с высокой вероятностью, будет укрепляться.

"В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций", — отметил собеседник агентства.

Традиционное снижение объемов импорта в начале обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта, объемы экспорта нефти и газа, как ожидается, будут в течение 2022 г. только возрастать. Шах королю. России не дадут повторить нефтяной рекорд

Высокий уровень ставок будет не только препятствовать возможному оттоку капитала с развивающихся рынков, но и может привлечь инвесторов в случае начала цикла их снижения. Снижение ставок на фоне стабильного курса рубля позволит заработать нерезидентам как на высоком купоне, так и на рыночной переоценке при весьма незначительных валютных рисках.

Евро — с высокой вероятностью — выступит аутсайдером по отношению к доллару и рублю. Это обусловлено мягкой денежной политикой европейского регулятора и дальнейшим усугублением ситуации на газовом рынке в регионе.

В странах Европы сохраняется высокий отбор природного газа (для этого времени года) на фоне минимальных за последние 10 лет запасов, подытожил Петроневич.