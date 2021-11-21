Экономист Петроневич: в ближайшие полгода доллар сохранит сильные позиции
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Несмотря на все факторы, которые оказывают давление на американскую валюту в последнее время, на горизонте полугода ожидается сохранение позиции доллара против основных мировых валют на достигнутых сильных позициях, объяснил в беседе с агентством "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.
"С высокой вероятностью рынок полностью учел эффект от сворачивания программы политики количественного смягчения ФРС и дополнительного изъятия долларовой ликвидности американским Минфином, который будет наращивать заимствования после снижения остатков американского казначейства на счетах в резервных банках ниже 100 млрд долл. Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС, которое должно произойти во второй половине 2022 года и будет сильно зависеть от динамики инфляции", — объяснил он.
Что касается прогноза по курсу рубля, то российская валюта, с высокой вероятностью, будет укрепляться.
"В пользу рубля складывается баланс поступления валюты как от торговых, так и спекулятивных операций", — отметил собеседник агентства.
Традиционное снижение объемов импорта в начале обусловит дальнейший рост сальдо торгового баланса на фоне сохранения высоких цен на основные товары российского экспорта, объемы экспорта нефти и газа, как ожидается, будут в течение 2022 г. только возрастать.
Высокий уровень ставок будет не только препятствовать возможному оттоку капитала с развивающихся рынков, но и может привлечь инвесторов в случае начала цикла их снижения. Снижение ставок на фоне стабильного курса рубля позволит заработать нерезидентам как на высоком купоне, так и на рыночной переоценке при весьма незначительных валютных рисках.
Евро — с высокой вероятностью — выступит аутсайдером по отношению к доллару и рублю. Это обусловлено мягкой денежной политикой европейского регулятора и дальнейшим усугублением ситуации на газовом рынке в регионе.
В странах Европы сохраняется высокий отбор природного газа (для этого времени года) на фоне минимальных за последние 10 лет запасов, подытожил Петроневич.
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