МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Резкий рост цен на товары российского экспорта — газ, нефть, никель и алюминий — увеличивает не только рублевую выручку компаний, но и отчисления в бюджет. На этом фоне рубль, как считают аналитики, вполне может к концу года укрепиться до психологической отметки в 70 рублей за доллар — если позитивные факторы перевесят негатив. Эксперт рассказал, как высокие цены на газ отразятся на ФНБ

Цены на газ в Европе второй день подряд обновляют исторические рекорды. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF (самый ликвидный европейский хаб) в начале торговой сессии во вторник составляла 747,3 доллара за тысячу кубометров, в середине дня они преодолели отметку в 810 долларов за тысячу кубов, при этом рост составил 8,4% за несколько часов.

Что касается цен на нефть, то баррель сорта Brent торговался выше отметки в 74 доллара. Цены на алюминий в понедельник, 13 сентября, превысили отметку в 3000 долларов за тонну. На прошлой неделе росли цены и на никель.

Все перечисленные товары являются для России экспортными, то есть, доходы от их продажи — к тому же, в валюте — тоже увеличиваются. Как следствие, растет и наполняемость российского бюджета. Однако прямого влияния колебаний сырьевых цен на курс рубля все же нет за счет бюджетного правила — излишки валюты скупает Минфин и направляет в "кубышку" ФНБ. В эпоху низких цен деньги направляются в экономику, что позволяет властям управлять бюджетом. В августе Минфин потратил на покупку валюты 315,9 млрд рублей, в сентябре планирует направить еще больше — 327 млрд рублей.

Тем не менее, умеренное укрепление рубля налицо: на фоне сегодняшних торгов нефти рубль стабилизировался чуть выше отметки в 72,5 рубля за доллар. По мнению аналитика направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Роберта Григоряна, в дальнейшем многое будет зависеть от динамики наполнения европейских ПХГ в преддверии отопительного сезона.

"Минимальное заполнение газовых хранилищ в Европе стало одним из ключевых драйверов скачка котировок газа на мировом товарном рынке. Кроме того, важным фактором подъема цен на энергоресурсы является возрастающий спрос со стороны азиатских покупателей", — отметил он.

ВАЖНЕЕ НЕФТИ

На этом фоне опрошенные "Прайм" эксперты не исключают, что доллар к концу года вполне может стоить и 70 рублей. Но цены на сырье не играют здесь решающую роль: ключевой момент — инфляция. Ее уровень — 6,7% в августе — является на текущий момент серьезным фактором давления на курс российской валюты, считает Григорян. Власти Украины пообщали не повышать тарифы на газ для населения

"Основной вопрос в том, будет ли заметна стабилизация инфляции и можно ли говорить об активизации спроса на рублевые активы, прежде всего, ОФЗ", — согласен директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Ранее инвесторы избегали рублевых активов, опасаясь резкого повышения ключевой ставки Банком России. Однако по последним данным объемы ОФЗ на руках нерезидентов снова растут, невзирая на вступившие в силу этим летом санкции на российский госдолг. Так что условия для ралли в рубле вполне могут сформироваться, полагает Брагин.

"Тем не менее, нельзя исключать сценария, при котором инфляция продолжит расти, что приведет к дальнейшему повышению ключевой ставки, которое будет приводить к снижению цен облигаций", — соглашается представитель "Альфа-Капитала".

ПОЗИТИВ И НЕГАТИВ

Эксперты проанализировали как факторы, позитивно влияющие на рубль, так и возможный негатив. К плюсам Брагин отнес отличные кредитные метрики российской экономики, особенно относительно других развивающихся рынков. Это относится к подходам в бюджетной и монетарной политике, уровню резервов, состоянию платежного баланса.

"Из-за этого макроэкономические риски в РФ очень невелики", — пояснил он.

В отрицательную зону рубль могут увести традиционные факторы — помимо инфляции, это санкционные риски. Накал страстей на эту тему несколько поутих, но во вторник в США два сенатора-республиканца в очередной раз пригрозили срывом утверждений кандидатов в Госдеп и Минфин страны, если американская администрация не подвергнет санкциям оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2. Названы возможные требования со стороны ФРГ и США по "Северному потоку-2"

Негативно отражается на российской экономике и рубле и сохранение рисков роста заболеваемости коронавирусом. "Опасность представляет новый мю-штамм, который, согласно заявлениям экспертов, способен обходить защиту антител, в случае чего текущие вакцины станут неэффективными", — отметил аналитик ЦСР.

Укрепление нацвалюты на отметке в 70 рублей за доллар реально, но для этого должны "звезды сойтись". Это возможно лишь при реализации целого комплекса факторов — сохранение высоких цен на сырьевых рынках, улучшение эпидемической ситуации и дальнейшее открытие границ между странами, а также значительное замедление инфляции, подытожил он.