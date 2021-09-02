МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Обычно валюты исчезают вместе с государством (как в случае, например, с чехословацкой кроной), либо при формировании общего экономического пространства, как это было в случае с еврозоной, когда на смену немецким маркам, австрийским шиллингам, греческим драхмам пришел евро. Подобного в мире пока не намечается, но валюты ряда стран могут пострадать от гиперинфляции, рассказывает агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Аналитик объяснил, почему вырастет спрос на валюту

Вместе с тем, денежную единицу государства может "убить" гиперинфляция. Это показал пример зимбабвийского доллара, ходившего в 1981-2009 гг. "После того, как национальная валюта Зимбабве обесценилась на десятки миллиардов процентов, ее хождение прекратилось, и почти целое десятилетие граждане страны использовали для расчетов доллары США и валюты соседних стран. В 2019 доллар Зимбабве снова ввели в оборот, но неприятности с инфляцией угрожают опять отправить его в историю — за 2020 год он подешевел более чем на 600%", — говорит эксперт.

Гипотетически, по словам Русецкого, в ближайшем будущем гиперинфляция и сильнейшее обесценивание валюты могут ждать и Афганистан. Национальная валюта страны — афгани — после смены власти стремительно подешевела, рост цен приобретает галопирующий темп из-за полного прекращения внешней финансовой поддержки, заморозки активов национального Центробанка и общего экономического коллапса.

"При сохранении подобной ситуации в экономике валюта Афганистана рискует очень скоро по факту превратиться в фантик", — прогнозирует специалист. "Горячая точка" для инвесторов: кто сможет заработать в Афганистане

В целом, такого рода истории довольно редки, ведь валюты — это очень консервативный актив, который иначе бы не мог использоваться по своему прямому и главному назначению — быть средством платежа и сбережения. Наличие собственной валюты является признаком суверенного государства, позволяющего проводить независимую политику — на этом строится и современная монетарная теория для развитых стран. Провал национальных валют обычно является признаком "fail state", полагает эксперт.

Аналитики "Фридом Финанс" указывают, что одной из причин, способных привести к дефолту валют, является кризис (примером может служить дефолт-2018 валюты Аргентины). Высокая инфляция и постоянное увеличение обязательств (долг/ВВП) ставит под удар валюты части развивающихся стран.

Кризис — явление цикличное с интервалом 10-15 лет, а многие аналитики уверены в развитии нового витка в 2022-23 годах, который "будет сопряжен с окончанием периода низких процентных ставок и началом их повышения".

"Вторым фактором, который может повлиять на валюты, является развитие/объединение пространств в отдельные зоны либо общую экономическую зону. В этом случае часть валют развивающихся стран может выйти из оборота, сохранив статус некой номинальной величины", — считают аналитики "Фридом Финанс".