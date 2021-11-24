МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Одинокому человеку пенсионного возраста трудно не только морально, но и материально. Поэтому существует система государственной поддержки одиноких людей пенсионного возраста. Состоит она из двух частей: материальной и соцобслуживания, рассказывает агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

"Материальная поддержка выражается в денежных выплатах, но такая поддержка практически идентична помощи прочим людям пенсионного возраста", — уточняет она. Например, это могут быть субсидии на оплату услуг ЖКХ.

Пенсионерам рассказали, как забрать пенсию, находясь в больнице необходимо соблюсти следующие условия: быть зарегистрированным в помещении, не иметь задолженности по оплате коммунальных услуг, также доля расходов должна превышать размер региональных стандартов стоимости максимально допустимых расходов заявителя на оплату.

Основной акцент в системе поддержки одиноких пенсионеров сделан на соцобслуживание, подчеркивает Григорьева. Так, за каждым одиноким пенсионером должен быть закреплён работник соцслужбы, который приходит несколько раз в неделю. "Функции соцработника заключаются в создании оптимальных комфортных условий проживания для одинокого человека: уборка квартиры, приготовление еды, сопровождение в прогулках и в больницу при необходимости", — говорит собеседница агентства.

По словам Григорьевой, каждый регион может устанавливать свои денежные выплаты в рамках региональной системы поддержки, в том числе и для одиноких пенсионеров. Это может быть компенсация за стационарный телефон, адресная социальная помощь (денежная, продовольственная и вещевая), выплаты к праздникам, например, ко Дню Победы.