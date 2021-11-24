МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Единственным способом не купить опасную поддельную жидкость является выбор правильного места ее приобретения. Это, например, магазины автозапчастей, крупные сетевые супермаркеты и дилерские центры, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

"Конечно, если вы покупаете странную немаркированную жидкость синего цвета на обочине дороги за 150-200 рублей, то это гарантированно поддельная жидкость, опасная для вашего здоровья", — добавляет он.

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Поддельная незамерзайка опасна, считает Васильев, тем, что может быть изготовлена с использованием метилового спирта, который сам по себе является сильным ядом и в случае попадания в организм, например, в виде аэрозоля даже в небольших дозах может вызывать головную боль, слабость, недомогание и даже расстройство зрения вплоть до временной слепоты.

К сожалению, отличить метиловый спирт от этилового в бытовых условиях невозможно ни по запаху, ни по внешнему виду. Поэтому следует ориентироваться главным образом на стоимость и точку продажи, делает вывод автоэксперт.