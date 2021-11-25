МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. С точки зрения сокращения расходов на комиссию и максимально выгодных цен, покупка валюты на бирже является оптимальным решением для частного лица. На бирже разница между ценой покупки и продажи валюты стремится к нулю, и даже с учетом брокерских комиссий биржевой курс выгоднее покупки валюты в банке. Об этом агентству "Прайм" рассказывает директор компании "Единый Брокер" Артём Арзамасцев.

"У всех банков, как правило, есть возможность через мобильное приложение или личный кабинет без комиссии и очень быстро пополнять свой брокерский счёт, а также выводить с него денежные средства. Речь идёт о том случае, когда банк сам является брокером, а все переводы осуществляются внутри банка", — указывает специалист.

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Но есть и ряд нюансов, которые необходимо учитывать при покупке валюты через биржу. "Сейчас на валютном рынке Московской биржи один лот составляет одну тысячу долларов США или евро, поэтому у многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только такими лотами. То есть, если вам требуется купить, к примеру, 2500 долларов, то это не получится, и надо будет выбирать между суммой в 2 или 3 тысячи условных единиц валюты", — поясняет Арзамасцев.

Поэтому, по его словам, если речь идет о незначительных суммах, будет более оптимально купить валюту через банковское приложение.